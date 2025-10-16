Ontinyent continuará la regeneración de la Canterería con una aportación extraordinaria de la Generalitat de 450.000 euros

El Ayuntamiento de Ontinyent ha celebrado este jueves, 16 de octubre, un Pleno extraordinario en el cual se han aprobado dos puntos relacionados con actuaciones de regeneración urbana y mejora del patrimonio municipal. En primer lugar, el Pleno ha aprobado el convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Ontinyent para la regeneración arquitectónica de la zona de la Canterería durante el año 2025. El documento, firmado con la Vicepresidencia Primera y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, contempla una subvención de 450.000 euros destinada a la adquisición de seis viviendas y una antigua fábrica textil con el fin de construir vivienda pública y ampliar el parque inundable al margen izquierdo del río Clariano.

"El acuerdo supone la continuidad del proyecto iniciado a raíz de la DANA de 2019, que afectó gravemente esta zona del municipio, y que ha contado en los últimos años con la implicación y la financiación de diferentes administraciones autonómicas, estatales y europeas", exponen desde el consistorio. El Pleno también ha designado el alcalde, Jorge Rodríguez, como representante municipal en la comisión de seguimiento del convenio. Rodríguez destacaba que “Ontinyent ha sido capaz de convertir una tragedia en una oportunidad para hacer ciudad de otro modo, más sostenible, más segura y más amable”. El alcalde añadía que “este convenio es una muestra más de la buena colaboración entre administraciones, que nos permite continuar avanzando en un proyecto que ya es uno en lo referente a nivel autonómico y estatal”.

"En la sesión se ha subrayado el carácter estratégico del proyecto de la Canterería, reconocido como ejemplo de resiliencia y adaptación al cambio climático, así como la voluntad de continuar colaborando con la Generalitat, la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ministerio para la Transición Ecológica en futuras fases de actuación", prosiguen las mismas fuentes municipales.

El segundo punto del orden del día ha servido para aprobar la plurianualidad del proyecto de obras de demolición de edificios municipales en la calle Arquebisbe Segrià, 10, y a la placeta de l’Escurà, 5, con una inversión prevista de 138.868,46 euros a ejecutar durante el ejercicio 2026. Se trata de inmuebles de titularidad municipal que presentan un avanzado estado de deterioro, y su demolición se incluye dentro de las actuaciones de mejora de la seguridad y recuperación del núcleo histórico del Poble Nou. El regidor de Territorio, Òscar Borrell, explicaba que “estas demoliciones forman parte de una planificación más amplia para mejorar la seguridad estructural y visual del barrio antiguo, y para generar nuevas oportunidades de uso público y puesta en valor del patrimonio histórico”.