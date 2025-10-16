Ontinyent, l'Olleria y Bocairent refuerzan su alianza industrial entre la unidad y la reivindicación

En medio de un escenario internacional plagado de incertidumbres en el que la principal potencia del mundo cuestiona la eficacia del multilateralismo, tres alcaldes de la Vall d'Albaida de distinto signo político, cuyos municipios comparten el ADN industrial, han apostado por reforzar y consolidar a largo plazo una alianza que comenzó a forjarse en 2019, poco antes de la pandemia de la covid, con la patronal empresarial Coeval como argamasa de la actuación.

Frente a los desafíos derivados de la acelerada digitalización, la inteligencia artificial o la competencia con otras áreas industriales, las localidades de Ontinyent, Bocairent y l'Olleria han reformulado el proyecto gestado en común para poner en valor el tejido empresarial e industrial de estos municipios, aprovechando la experiencia previa.

Si en los últimos años la iniciativa se vehiculaba a través del Foro Empresa Activa, ahora se reconfigura bajo un nuevo formato. Además, mientras que antes los tres actores de la alianza renovaban su convenio de colaboración anualmente, ahora han sellado un acuerdo a cuatro años vista que garantiza un apoyo jurídico y económico y sienta las bases de su crecimiento futuro más allá de acciones puntuales, con el respaldo de la Diputación de Valencia.

Esta edición pivotará en torno a un acto central programado para el 30 octubre en el Centre Cultural Caixa Ontinyent con una mesa redonda sobre política industrial en la que participarán los alcaldes y una conferencia a cargo del empresario Rafael Juan, presidente de Vicky Foods. Posteriormente, el 6 de noviembre, la Casa Santonja de l'Olleria acogerá una sesión de cierre en la que se abordarán las conclusiones del evento.

En el marco del rediseño del programa se ha parido una nueva marca comercial, Aliança Ciutats Industrials (ACÍ), que pretende dar visibilidad y un nuevo impulso a la entente, sin perder de vista su espíritu fundacional.

La presentación de la propuesta ha tenido lugar este jueves en la Sala Joan de Joanes de Bocairent. El alcalde de esta localidad, Xavier Molina, ha hecho hincapié en que tres ayuntamientos gobernados por partidos diferentes, en localidades con casuísticas y una demografía diferente, sean capaces de tejer proyectos intermunicipales. "Tenemos más motivos que nunca para reforzar esta unión, con la voluntad de que nuestras empresas y nuestra industria continúen teniendo este espacio de encuentro que pretendemos que sea un elemento de refuerzo de lazos que unen diferentes núcleos industriales de la Vall d'Albaida", subraya Molina

El alcalde d'Olleria, Ramón Vidal, ha destacado la importancia de esta sinergia entre los tres municipios vecinos, dejando a un lado la posible competencia a nivel empresarial que puede haber entre ellos. "Nos necesitamos unos a otros, sobre todo en la comarca, donde tenemos que estar fuertes para competir o para que no se nos coman otras zonas industriales que pueden tener una mejor conexión", señala Vidal, que también recalcó la necesidad de reivindicar mejoras en las infraestructuras energéticas y de comunicaciones en el territorio.

De la competición a la cooperación

El alcalde incide en que tanto Coeval como los ayuntamientos están trabajando para ampliar el suministro eléctrico, a tiempo que se demanda agilidad con los plazos del largamente demandado desdoble de la carretera CV-60, "un corredor que nos abrirá paso al Mediterráneo y a las comarcas de interior, un eje comercial entre Alicante y Valencia". "Estamos muy bien posicionados, hemos de creernos que somos un territorio con mucho futuro muy bien preparados, con empresarios que se mueven por todo el mundo y están presentes en muchas ferias internacionales. Tenemos diversidad de materias y podemos abrirnos a un mercado más grande", resalta Vidal, que pone el foco en la importancia tanto de las industrias grandes como de las pymes y los autónomos.

Por su parte, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, pone la alianza industrial como "ejemplo" del que debería tomarse nota en otros ámbitos de la política. "Hay que pasar de la competición a la cooperación", apunta, reivindicando ese ADN industrial que liga a las tres localidades y elogiando el papel de Coeval en la diversificación industrial de la comarca más allá del textil. "Han trabajado de manera magnífica en los últimos años y eso nos permite que no seamos una zona de monocultivo, sino de talento, en la que somos capaces de generar muchas iniciativas", incide el alcalde, para quien el salto que ha dado este año la alianza da estabilidad al proyecto y le permite seguir creciendo en el futuro. "Juntos somos más. Ojalá se juntarán más pueblos industriales de la Vall", ha apostillado Rodríguez.

Para cerrar la presentación, el presidente de Coeval, Javier Cabedo, ha destacado la consolidación de una iniciativa que se reformula para "cambiar temáticas y contenidos". "Me tranquiliza el convenio que se ha informado porque es importante dar visibilidad a la industria", sostiene Cabedo.