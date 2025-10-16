Ontinyent renovará las barandillas del Pou Clar tras varios actos vandálicos

Ocurrió a mediados del pasado mes de julio. Varias barandillas que sirven de estructura de seguridad en el paraje natural del Pou Clar en Ontinyent sufrieron diferentes roturas. No era la primera vez que pasaba. El Ayuntamiento se hizo cargo de los arreglos, ocasionados por el enésimo acto vandálico.

La repetición de este tipo de incidentes ha causado que el consistorio tome cartas en el asunto. Así, proyectan la renovación de todas las barandillas de madera que hay en la actualidad.

Desde el Ayuntamiento apuestan por la instalación de estructuras de acero corten -un material muy utilizado en esculturas y figuraciones artísticas que se instalan al aire libre-, que serán fijadas mediante procedimientos químicos. Así figura en el pliego de condiciones del contrato para realizar la obra. La presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas finaliza a finales de este mes, por lo que si el proyecto sigue un calendario habitual al de este tipo de casos los trabajos podrían empezar en el primer trimestre del año que viene si no hay contratiempos de última hora.

106.810 euros de inversión

En el proyecto ejecutivo se especifica que el objetivo del contrato -con una inversión de 106.810 euros- es la sustitución de las barandillas de madera existentes en el paraje municipal del Pou Clar «desde las escaleras de conexión con el aparcamiento situado en el cruce entre la CV-81 y la CV-655 hasta las escaleras de conexión con el Pou dels Cavalls».

Los autores del documento apuntan que «el paraje natural municipal del Pou Clar es un emplazamiento que, por su singularidad paisajística y la presencia de agua, se ha convertido en un atractivo recreativo a nivel supramunicipal, sobre todo en verano, temporada en la cual tiene una fuerte afluencia de visitantes».

«En este contexto, se observa que las actuales barandillas de madera han sufrido en los últimos años una serie de daños y desperfectos que por parte del Ayuntamiento se han ido reparando de manera informal en sucesivas ocasiones. En la actualidad, a consecuencia de esto, las barandillas presentan un estado deficiente, fundamentalmente en cuanto a los anclajes al suelo. Esta situación comporta un peligro para los usuarios de este espacio y un incumplimiento de la normativa en materia de seguridad estructural de los elementos de protección», prosiguen las mismas fuentes.

Dada esta situación el Ayuntamiento de Ontinyent plantea «una intervención de mejora del espacio urbano y la seguridad que consiste en la retirada de las barandillas existentes y la sustitución por unas de nuevas actualizadas, con unos anclajes duraderos, y con un criterio estético de uniformidad a todo el ámbito. La dimensión aproximada total de metros lineales de barandilla son 187 metros y el principal condicionante en la hora de abordar el proyecto es la irregularidad de la línea de las barandillas, tanto en horizontal como en vertical». Las nuevas barandillas estarán formadas por barrotes y serán más duraderas que las actuales.