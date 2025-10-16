La Pobla del Duc avanza la tercera fase de rehabilitación de la Capella de la Casa Ferrer

La Pobla del Duc da un paso más hacia la rehabilitación de uno de los edificios históricos más importantes de la localidad, la Casa Ferrer, un inmueble del siglo XV que perteneció a una destacada familia y donde pernoctó Sant Vicent Ferrer cuando recorrió la zona predicando. El ayuntamiento trabaja desde hace años en la rehabilitación del histórico edificio, emplazado en el centro del casco histórico del municipio, para destinarlo a centro cultural y museístico. El gobierno local que preside Vicent Gomar ha adjudicado ahora una nueva inversión de 136.363 euros para avanzar en la recuperación de la Capella de la casa, donde se llevará a cabo ahora la tercera fase de la restauración, continuando con ello unas actuaciones iniciadas en 2019 para detener el proceso de degradación y pérdida de elementos de gran valor patrimonial. Los trabajos previstos, adjudicados a la empresa Promoinnovaciones Chella SL, tienen un plazo de ejecución de 3 meses.

Capella de la Casa Ferrer de la Pobla del Duc tras las obras realizadas en una anterior fase. / Levante-EMV

El conjunto de la Casa Ferrer presentaba un alto nivel de riesgo, con colapsos parciales de algunos volúmenes, señala el proyecto, que expone que estos peligros de colapso se han ido controlando con las actuaciones llevadas a cabo en las dos anteriores fases y que ahora se ampliarán en una tercera actuación. En el proyecto se advierte que “dada la magnitud del bien y la complejidad que implica, es un proceso que ocupará, sin duda, más fases”. La Casa Ferrer está catalogada como Bien de Relevancia Local, aunque por los elementos arquitectónicos de gran valor y diversa tipología, “la Casa Ferrer reúne por sí misma condiciones para establecerse como Bien de Interés Cultural (BIC)”, subrayan.

La tercera fase de la estabilización de la capilla cuenta con una subvención de 150.000 euros concedida por la Generalitat Valenciana este verano, dentro de la línea de ayudas para actuaciones destinadas a promover la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio y la dinamización cultural, así como la adecuación y renovación de bienes y espacios municipales.

Los trabajos previstos ahora permitirán completar las obras de consolidación de la Casa Ferrer, con actuaciones arqueológicas y estudios previos para documentar el conjunto y recuperar información histórica, así como llevar a cabo excavaciones puntuales en el fondo de la capilla y en muros del patio, para la consolidación arquitectónica y la restauración del edificio, según detalló el ayuntamiento tras concederle la subvención. También se contemplan obras en las balsas de la prensa de vino excavadas en el patio oriental, la ejecución de una nueva cubierta y la estabilización de la Capella de Sant Vicent. Además, se repararán grietas en arcos y la cúpula, restitución del pavimento para evitar humedades, así como trabajos de limpieza y saneamiento.

Tras concederse la ayuda para esta actuación, el alcalde de la Pobla del Duc, Vicent Gomar, explicó que las obras previstas en esta tercera fase “permitirán consolidar la estructura del edificio y completar la obra de consolidación, quedando después obras de remate”. Gomar, que ensalzó el trabajo del equipo técnico de arquitectura y arqueología, evidenció la importancia de la Casa Ferrer para la localidad manifestando que “refleja la historia de nuestro pueblo porque alberga elementos arquitectónicos de varias épocas. Es historia viva de la Pobla del Duc”, concluyó.