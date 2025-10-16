Así es el presupuesto de Ontinyent para 2026: 21 millones en inversiones y 300.000 € más en seguridad

Nueve de cada diez euros del presupuesto de inversiones que maneja el Ayuntamiento de Ontinyent para 2026 proceden de otras administraciones superiores. Es el dato inédito que este jueves ha puesto encima de la mesa el alcalde de la ciudad, Jorge Rodríguez, para destacar la capacidad de influencia de Ens Uneix en el panorama político valenciano y el trabajo de los técnicos municipales en los proyectos que consiguen captar subvenciones.

El consistorio ontinyentí ha diseñado un presupuesto de 59,2 millones de euros de cara al próximo ejercicio, una cifra un 7,8% inferior al histórico volumen de recursos que se ha gestionado en este 2025 como consecuencia de lo que el regidor de Hacienda, Juan Pablo Úbeda, ha definido como una "adaptación responsable a la nueva realidad económica", pero también por la finalización de algunos programas de inversión extraordinaria previstos para este año, financiados por el Pla Edificant o los fondos europeos Next Generation.

A pesar de esta reducción, la corporación local mantiene el músculo inversor, con la consignación de 21 millones de euros destinados a obras que están orientadas a transformar o mejorar diferentes espacios de la localidad. El 86% de este importe (más de 19 millones) está financiado por otras instituciones, con un peso importante de la Diputación de Valencia. A su vez, el capítulo de inversiones representa el 32% del presupuesto global de 2026.

Pero el alcalde ha hecho hincapié en otro aspecto novedoso que no luce tanto, pero que resulta tan necesario como las nuevas obras: el borrador de las cuentas recoge un incremento del 15% en las partidas dedicadas al mantenimiento de infraestructuras. "Somos conscientes de que hay que generar nuevas infraestructuras y oportunidades, pero también debemos mantener en buen estado las que tenemos", resume Rodríguez. A modo de ejemplo, el gasto de mantenimiento en el polideportivoo municipal se incrementará en más de 300.000 euros, hasta superar el millón de euros.

En la misma línea, el ayuntamiento va a impulsar el programa "Ontinyent Mejora", que contempla alrededor de 1 millón de euros para la repavimentación y el reasfaltado de calles, junto con un incremento de la dotación destinada a los parques y jardines o a la limpieza de edificios públicos. "Queremos poder mantener cada vez mejor lo que tenemos. Este presupuesto nos permite un equilibrio entre la necesaria mejora y el mantenimiento constante", insiste el alcalde. La partida que se reduce es la del alumbrado público: por primera vez en muchos años bajará la factura de la luz (de 1,16 millones a 960.000 €) debido al cambio de tarifa y al impacto de las inversiones en materia de eficiencia energética, que permiten ahorrar costes.

El documento que ha presentado hoy el gobierno de Ontinyent refleja un incremento significativo en el capítulo de Seguridad Ciudadana, que supera los 5 millones de euros en 2026: son 300.000 € más que en 2025 para aumentar la dotación de nuevos policías locales, vehículos y herramientas de trabajo.

Rodríguez defiende igualmente que el presupuesto "no deja a nadie atrás", al reservar 8,6 millones para programas ligados a servicios sociales. Además, se registran aumentos en las partidas de Deportes, Cultura o Juventud.

A juicio del regidor de Hacienda, se trata de un documento "responsable y equilibrado" que "continúa consolidando la recuperación económica y social de la ciudad y mantiene la línea de rigor y proximidad que ha caracterizado gestión económica, priorizando a las personas, el progreso sostenible y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos". Las cuentas, según continúa Pablo Úbeda, "miran al futuro con la voluntad de dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de la ciudadanía".

En tiempo récord

El alcalde ha agradecido al concejal del ramo que haya presentado el presupuesto de 2026 "en tiempo récord". "Es la primera vez lo aprobaremos antes del 31 de octubre y va a poder estar en tiempo y forma para que pueda comenzar su ejecución a 1 de enero", indica Rodríguez. Antes, estará sujeto al debate y a posibles cambios en su paso por el Consell Econòmic Social y el Consell de Ciutat. El alcalde también ha abierto la puerta a llegar a acuerdos con el resto de grupos políticos para que el presupuesto "pueda obtener el máximo consenso político", antes de su aprobación en el pleno municipal ordinario de finales de mes.

Las cuentas contemplan 6,6 millones de euros vinculados al Pla Edificant de la Generalitat (4 millones para el IES L'Estació, 328.000 € para redactar el proyecto del conservatorio y 2,3 millones para el CEIP Vicent Gironés). Las ayudas de la administración autonómica también permitirán edificar por fin las 12 viviendas públicas en la Vila o mejorar los polígonos.

Por otra parte, el consistorio ontinyentí destinará 700.000 euros en 2026 a la demolición y esponjamiento en las casas expropiadas del barrio del Poble Nou con el objetivo de generar solares municipales que podrán cederse a la Generalitat a través del Plan Vive para construir más vivienda pública. Dentro del Plan Integral del se prevé igualmente finalizar un tramo en malas condiciones de la calle Tomàs Valls que va desde Sant Jaume hasta la biblioteca.