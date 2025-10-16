El proyecto EnAguas Resonantes pone punto final a la 15ª edición del festival SoXXI en Canals

SoXXI presenta el proyecto "EnAguas Resonantes" que cerrará el 10.º aniversario del Festival Internacional de Artes Contemporáneas que se celebra en Canals.

La concejal de Cultura, Mª Dolores Sanchis, acompañó a los directores del festival, Joan Soriano y Alicia Arnau, en la rueda de prensa en Ca Don José donde se desgranaron las diferentes actividades que tendrán lugar del 18 al 26 de octubre.

También estuvieron, telemáticamente desde Bolivia, dos de las 13 compositoras latinoamericanas que protagonizarán el proyecto: Bertha Elena y Llúvia Bustos, y se pudo escuchar algunas ideas alrededor de las cuales gira su trabajo.

A ellas se unirán Marcela Laura Perrone (Argentina), Eva García Fernández (Argentina), Lina Melissa Vargas Franco (Colombia), Mariana León Rodríguez (Colombia), Ana María Romano Gómez (Colombia), Ana Alfonsina Mora Flores (México), Elisa Irene Sotelo Schmelkes (México), Miriam Rosas Baeza (México), Marianela Arocha (Venezuela), Crishea Catalina Koyck Corrale (Chile) y Valeria Valle Martínez (Chile).

Serán 10 días de conciertos, presentaciones, conferencias en un Ágora Iberoamericana de compositoras de música contemporánea, que busca romper barreras tanto geográficas como de género, ofreciendo espacio también a la neurodivergencia, al activismo LGTB y medioambiental, a la ciencia y las nuevas tecnologías aplicadas a la creación artística.

Conferencias

Esta idea se difundirá a través de cuatro conferencias-concierto itinerantes tituladas 'Resistencias desde la creación sonora actual' en cuatro ciudades de la provincia de València: Carcaixent, Xàtiva, Gandia y Ontinyent.

Los dos grandes conciertos de la propuesta tendrán lugar los días 19 y 26 de octubre. El primero, este domingo en el CC Calixte III y a las 18.30 horas, con 7 de las artistas. El segundo, con el resto de compositoras, el siguiente domingo desde las 12.30 horas.

Un proyecto muy ambicioso que es posible gracias a los organizadores (Asociación Cultural Apart) y al patrocinio de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Canals y el Instituto Valenciano de Cultura, con la colaboración de otras muchas instituciones y empresas.