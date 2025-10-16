El PSPV de la Vall d'Albaida denuncia que la deuda de la mancomunidad se ha doblado hasta los 1,8 millones de euros

El PSPV de la Vall d'Albaida ha denunciado la "pésima" gestión del PP y Ens Uneix al frente de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida y ha rechazado la aprobación de las cuentas de 2024 porque "el balance económico presentado nos devuelve a la situación de impagos, deudas y falta de liquidez anterior a 2015". La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida celebró el pasado martes, 14 de octubre, una sesión plenaria que "corroboró el empeoramiento de la gestión” desde la asunción del gobierno por PP y Ens Uneix, según ha manifestado la portavoz del PSPV-PSOE, Xaro Boscà. La también alcaldesa de Llutxent censura "el estrangulamiento que está realizando el Consell de Carlos Mazón a las entidades comarcales que prestan servicios de proximidad imprescindibles para los ayuntamientos de los municipios más pequeños". Por ello, la formación socialista fue la única en oponerse a la aprobación de la cuenta general de 2024 por la "situación de impagos, deudas y falta de liquidez”, según constata el alcalde de la Pobla del Duc, Vicent Gomar, a raíz del análisis de la documentación facilitada.

De esta forma, la liquidación del presupuesto de 2024 se sitúa en un importe negativo de 579.648,84 euros, mientras que las obligaciones pendientes de pago se duplican al pasar de 700.415,69 euros en 2023 a 1.834.882,53 euros en el último ejercicio, según los socialistas, que afirman que esta situación está "volviendo a perjudicar a los proveedores de la Mancomunitat", en palabras de Gomar. El gobierno de PP y Ens Uneix aumentó en más de 700.000 euros los ingresos no efectuados al pasar de 1.038.681,47 euros a 1.752.742,37 euros; en esta línea, Xaro Boscà sigue reclamando la distribución de la deuda por ayuntamientos con la entidad solicitada “hace más de un año".

Vicent Gomar, expresidente de la Mancomunitat, ve “especialmente preocupante” la bajada del remanente de Tesorería que en un año pasa de 1.147.358,41 euros a “tan sólo” 16.206,36 euros lo que “compromete la liquidez de la institución e incluso el pago de nóminas del personal”. Por eso, el PSPV-PSOE apremia a Ismael Sanvíctor y su gobierno “a volver a la senda de la buena gestión económica para no comprometer la viabilidad de la Mancomunitat” en lugar de estar “tan preocupados por las retribuciones de la Presidencia” cuya asignación, con una dedicación parcial, supera en términos globales los ingresos percibidos por el presidente de la Generalitat Valenciana, lo que “contribuirá aún más al desajuste contable al disparar la partida de retribuciones”.

Además, desde las filas socialistas añaden otro motivo de preocupación en torno a la situación financiera de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, ya que recientemente el conseller de Servicios Sociales, Igualdad y Sanidad de la mancomunidad, Iván Martínez (Ens Uneix), anticipaba un ejercicio con "un déficit cuantioso" alrededor de los 75.000 euros, como explicaba el alcalde de Bocairent, Xavi Molina, a pesar de la exigencia trasladada en marzo de llevar a cabo “un seguimiento económico exhaustivo y continuado durante todo el año.”