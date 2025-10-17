Solo el 10% de los ginecólogos son objetores al aborto en el área de salud Xàtiva-Ontinyent

Solo dos de los veinte profesionales sanitarios que trabajan actualmente en el área de ginecología de los hospitales de Xàtiva y Ontinyent son objetores frente al aborto. Estos profesionales están inscritos en el registro oficial de la Conselleria de Sanidad y han decidido renunciar a practicar interrupciones del embarazo a las mujeres residentes en el área de salud, declarándose objetores de forma oficial respecto al artículo 14 de la Ley de salud sexual, reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.

Así lo certifican los datos aportados por Compromís, que confirman que 82 de los 480 especialistas que ejercen en la Comunitat Valenciana se han inscrito en el registro. El porcentaje de médicos objetores en el departamento de salud Xàtiva-Ontinyent es inferior a la media autonómica -que llega al 17 %- y choca con la situación que se vive en otros departamentos cercanos, como el de la Ribera, donde el 100 % de los profesionales se han declarado objetores y no se realizan abortos.

Los datos también avalan que durante el año pasado se gestionaron un global de 264 interrupciones de embarazo en el departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent. Un total de 156 operaciones se tramitaron en el hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. Otros 51 abortos fueron derivados a clínicas privadas con financiación pública y 57 mujeres acudieron directamente al sector sanitario privado. Mónica Álvaro, diputada de Compromís, analizó ayer los datos y estudió la situación concreta del departamento: «Resulta reseñable que un departamento pequeño como Xàtiva-Ontinyent asuma 156 interrupciones del embarazo cuando en Hospitales como la Fe - que triplican su cifra de SIPs asignados- se hicieron solamente 32 interrupciones y se derivaran cerca de 600. Las mujeres son las que sufren cuando no las atienden en su hospital», comentó la portavoz de Compromís.

También denunció que «hay que recordar que la Conselleria no tiene un protocolo claro de derivaciones e, incluso, envía a mujeres a clínicas donde no se les aplica sedación en las intervenciones. Esto es algo que me preocupa mucho, ya que en los listados aportados por la Conselleria de Sanidad hay centros privados a los que se derivan mujeres en los que se especifica que no se aplica sedación. Y son varios. El registro de objetores es una asignatura pendiente de la Conselleria... pero hay una cosa clara: que los abortos se realicen en los hospitales públicos, y con sedación, es garantizar el derecho de las mujeres, y esto no se está haciendo», declaró ayer Mónica Álvaro.

59 % del total

El 59 % de los abortos practicados en el área de salud Xàtiva-Ontinyent se hicieron en la sanidad pública. Dicho dato choca con el índice autonómico, que confirma que el 90% se gestionaron en centros privados. Así consta en el «Informe de Registro de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la Comunitat Valenciana 2024». De los 10.157 abortos totales, solo 1.016 procedimientos se realizaron en la sanidad pública, aunque el 76 % del total -7.571- fueron financiados con fondos del sector público.