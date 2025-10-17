La agencia de lectura de la Llosa de Ranes vuelve a ser galardonada con uno de los premios María Moliner

Por segundo año consecutivo, la Agencia de Lectura de la Llosa de Ranes ha sido galardonada por el Ministerio de Cultura con uno de los premios de la XXV edición del concurso de Proyectos de Animación a la Lectura María Moliner, dirigido a municipios de menos de 50.000 habitantes. El galardón, dotado con 2.777,77 euros, se destinará a la adquisición de libros.

A este concurso nacional se han presentado proyectos de bibliotecas de toda España. De todos ellos, han sido premiados 331. El proyecto de la Llosa de Ranes lleva por título "Relato vivo de las raíces de un pueblo".

La regidora de la Agencia de Lectura, Marga Huerta, mostró la satisfacción del Ayuntamiento "por volver a ser premiados con este importante galardón nacional". Huerta incidió "en la importante labor que lleva a cabo la biblioteca para dinamizar la vida del municipio y de programar muchas actividades a lo largo de todo el año para tratar de fomentar la lectura entre los niños y niñas".

La regidora comentó que el proyecto que se ha presentado a los Premios María Moliner también ha hecho hincapié en las tradiciones y las raíces de un pueblo. “El proyecto entrelaza la lectura, la cultura y las tradiciones para enriquecer nuestras vidas y preservar el que nos define como pueblo”, comentó Huerta.

El concurso está convocado por el Ministerio de Cultura y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y tiene como objetivo premiar en aquellas bibliotecas que llevan a cabo un programa único que incluye las acciones de animación en la lectura, la eficiencia y labor bibliotecaria, la integración social en su comunidad, así como programas para fomentar el uso de las nuevas tecnologías.