El Atzeneta recibe al Jove Español con la mirada puesta en los puestos de play-off

Este fin de semana, los equipos de la Vall d’Albaida buscarán afianzar sus dinámicas. El Atzeneta intentará sumar su tercera victoria consecutiva que confirme que ha dejado atrás la mala racha de resultados, mientras que el Ontinyent 1931 deberá demostrar el carácter y la intensidad de las dos últimas jornadas, que le han permitido puntuar.

El Atzeneta recibe en el Regit, el sábado a las 16:30 horas, al Jove Español. El partido estará dirigido por Alberto Sánchez Sánchez, asistido en las bandas por David Ángel Martí Gran y Hugo Fuertes Palomares. La dinámica es muy positiva en cuanto a resultados para los de Fran Giménez tras las victorias frente al Recambios Colón (2-1) y al Roda (1-2). El equipo llega con las bajas por lesión de Vicent Albert y Miñana, quien ya se perdió el partido de la pasada jornada. La parte positiva es la recuperación de Savall y Erik, que tras superar sus lesiones vuelven a estar disponibles para el técnico atzenetero.

Visita el Regit un Jove Español que llega tras perder por la mínima ante el Hércules “B” (0-1). El equipo de José Manuel Más es duodécimo y atraviesa una dinámica irregular de resultados. Su mayor peligro es el delantero Álvaro Montejo, que ya suma cinco goles en seis partidos. En siete ocasiones se han enfrentado en el feudo taronja, con un balance favorable para los locales: tres victorias, tres empates y una sola derrota. El Atzeneta buscará alargar su buena racha con una tercera victoria consecutiva.

El Ontinyent controla el balón en el partido ante la Vall d'Uixó de la pasada jornada. / Ontinyent 1931 CF

El domingo a las 18:00 horas, el Clariano acogerá el duelo entre el Ontinyent 1931 y el CD Utiel. La contienda estará dirigida por Mariano Esteban López, asistido en las bandas por Adrián García Guerrero y Emilio Luis López Herrero.

La dinámica de resultados y sensaciones del Ontinyent 1931 fue bastante negativa en el inicio liguero, pero el equipo ha experimentado un cambio radical en las últimas jornadas. Venció en casa al Alzira (4-0) con buen juego y actitud, y la semana pasada, a pesar de las adversidades, sacó un buen punto en el campo de la Vall d'Uixó (1-1). La única baja con la que cuenta Roberto Bas es la de Pedro Sempere, expulsado en la última jornada.

El CD Utiel ha arrancado la liga como uno de los equipos más flojos de la categoría, aunque dio la sorpresa imponiéndose a La Nucía. Llega a Ontinyent tras caer ante el Villarreal “C” (0-2). A los de Javi Pons les urge sumar los tres puntos para intentar salir de la zona baja de la clasificación, pero los blanc-i-negres no lo pondrán nada fácil, con el objetivo de puntuar y dormir en posiciones tranquilas de la tabla.

El balance entre estos dos equipos en el Clariano se resume con una victoria del Ontinyent 1931 y un empate. Estadísticas positivas para que la afición local crea en la victoria.