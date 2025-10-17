Extinguen un incendio originado en un coche aparcado junto a una gasolinera en Xàtiva
Los primeros avisos sobre lo ocurrido se han recibido a las cinco de la tarde de hoy
Una dotación de bomberos perteneciente al parque de Xàtiva se han trasladado a una gasolinera para extinguir un incendio originado en un vehículo aparcado junto a una gasolinera emplazada en las afueras de la capital de la comarca de la Costera. Fuentes del Consorci de Bombers han confirmado a Levante-EMV que los primeros avisos se han recibido sobre las cinco de la tarde y que el siniestro se ha localizado en la partida de la Vila: "Los ocupantes ya estaban fuera en el momento la llegada de los bomberos. Se da la circunstancia de que el fuego ya se había propagado bastante. La intervención ha durado una media hora. El turismo no era eléctrico, sino de gasóleo".
Accidente en Pedralba
Por otra parte, efectivos del Consorcio de Bomberos de València también han intervenido este mediodía en un accidente localizado el kilómetro 6 de la carretera CV-367 km 6 sentido Pedralba, donde un vehículo ha sufrido una salida de vía y ha quedado volcado sobre el techo en un campo de cultivo. Desde el Consorci de Bombers confirman que "el aviso se ha recibido a las 14:12 horas y han actuado dotaciones de l'Eliana y Paterna con sargento de Paterna, excarcelando un herido que ha sido transferido a los medios sanitarios".
