Fallece el lotero que regó con 2.000 millones de pesetas al Genovés hace 30 años

El premio aceleró el desarrollo urbanístico del Genovés y cambió la vida de muchos de sus vecinos. Corría el año 1996 cuando el Gordo dejó más de 2.000 pesetas en esta localidad de la Costera, que ya nunca más volvió a ser la misma. A punto de cumplirse 30 años de aquella efeméride, el propietario de la administración de lotería de Avinguda de l'Oest de València que propició el "milagro", Arturo López Sánchez, ha fallecido este jueves a los 66 años de edad.

El difunto, criado en el Genovés, es hermano del empresario, expresidente del Levante UD y mecenas de la pilota José Luis López Sánchez, conocido por adquirir y garantizar la supervivencia del Trinquet Pelayo de València con una inversión de 600.000 euros, pero también múltiples gestos de filantropía con el municipio en el que vivió su infancia: en 2024, donó al ayuntamiento 655.000 euros mediante una transferencia directa para ayudar a costear la remodelación del parque Jaume I. La cuantía se suma al millón de euros que ya donó en 2020 López al consistorio para impulsar inversiones relacionadas con la juventud, la cultura o el deporte. Además, entrega anualmente una cuantía importante en ayudas a los 28 colectivos cívicos, deportivos y culturales del municipio de la Costera para que desarrollen su actividad.

El difunto, Arturo López Sánchez. / Falla Calabazas

Fue en 1958 cuando los padres de Arturo y José Luis -Arturo López Collado y Josefina Sánchez Palmero- fueron destinados como maestros al Genovés. Pese a que la familia dejó el pueblo años más tarde para instalarse València, los tres hijos del matrimonio continuaron manteniendo una fuerte vinculación con el pueblo que dejó su huella en 1996. Fueron la hermana y el cuñado del lotero Arturo quienes repartieron los décimos de la suerte, con el número 56.169, entre los vecinos del Genovés, dejando tras de sí un rastro de millones de pesetas.

Histórico del PSPV y fallero

El velatorio por la muerte de Arturo López ha sido este viernes en el Tanatorio de València. Al mismo ha asistido el expresident de la Generalitat, Joan Lerma, puesto que el fallecido era un histórico del PSPV desde la fundación del partido en València.

El Ayuntamiento del Genovés ha expresado sus condolencias a la familia y las amistades de Arturo López Sánchez. "Compartimos vuestro dolor en estos momentos tan difíciles y os hacemos llegar un fuerte abrazo en nombre de todo el pueblo", ha indicado el consistorio en un mensaje en redes sociales.

La falla Calabazas de València también ha expresado su tristeza por la muerte del que fue fallero de la comisión.