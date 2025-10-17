José Manuel Rueda y Luis de la Fuente

José Manuel Rueda se asemeja, salvando las distancias, al seleccionador nacional, Luis de la Fuente. Ya lo comparé hace unas semanas con Xabi Alonso. No sé a quién le gustaría parecerse más. Pero no es eso lo que quiero destacar, lo de sus preferencias, sino su forma de gestionar la plantilla.

Sigue siendo pronto para casi todo pero con el paso de las jornadas vamos conociendo mejor al entrenador. Este domingo, en la grada, un vecino preguntó en voz alta. “Y ese… ¿quién es?”. Esta corta pregunta concentra toda una filosofía.

Si eliminamos de la ecuación el partido de Benidorm, donde se desdibujó todo, nos quedamos con un equipo reconocible en su juego, con la misma intensidad e intención, pero, cuyas partes cambian en cada encuentro y por supuesto ya en el encuentro. Se llega el mismo lugar por diferentes caminos. Salvo la pareja de centrales, Marc y Carles, todo lo demás ha cambiado en cada once titular, no solo cambia protagonistas sino que, en ocasiones, hasta cambia sus posiciones, y no notas diferencias. Es como lo de la Selección: juegan jugadores, que en la mayoría de casos tengo que pensar o buscar en qué equipo juegan, que repiten el modo de juego y acaban ganando. Por eso lo comparo.

Quiero pensar en positivo y quiero creer que esto es bueno para el equipo: la Selección va camino del Mundial y espero que el Olímpic vaya camino de la parte alta de la clasificación.

Y un apunte: a veces se elimina un lunar porque puede ser el inicio de un cáncer de piel. En el caso del Olímpic espero que se actúe pronto en el caso de Noel. No quiero pensar que es síntoma de algo malo. Demasiado pronto también para tener ya problemas de plantilla. Próxima parada: L’Olleria.