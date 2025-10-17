Justicia espera que la nueva sede de Ontinyent frene la fuga de jueces y reclama más plazas al Gobierno

La consellera de Justicia, Nuria Martínez, ha celebrado este viernes en Ontinyent la inminente materialización de "una reivindicación histórica" y de una "necesidad tan acuciante" como es la construcción del nuevo Palacio de Justicia, cuyas obras darán comienzo entre finales de este año y principios de 2026 tras ser adjudicadas a la constructora Rover. Los trabajos, según las previsiones, se prolongarán durante 18 meses.

Antes de visitar la fábrica de Bernabeu, donde van a a acondicionarse las nuevas instalaciones, Martínez ha podido comprobar de primera mano las deficientes condiciones en las que trabajan los diferentes juzgados de Ontinyent, repartidos en cuatro espacios desperdigados, alguno de ellos en una situación muy precaria. La consellera ha asegurado que la inversión de 11,3 millones que va a desplegar la Generalitat para levantar un nuevo Palacio de Justicia con una superficie de 4.600 metros cuadrados "dará cobertura a las necesidades del partido judicial" que agrupa a 34 poblaciones.

Martínez ha reiterado el "compromiso" del Consell en garantizar que las obras "comiencen cuanto antes" para que Ontinyent "tenga las instalaciones que todos los ciudadanos merecen".

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha acompañado a la consellera de Justicia y ha destacado que esta ha podido conocer sobre el terreno las reivindicaciones y las diversas problemáticas que arrastra la Justicia históricamente en la ciudad. El primer edil ha recalcado la buena noticia que supone el inicio de las obras de la nueva infraestructura y se ha mostrado convencido de que la misma "va a dar respuesta a muchas de esas demandas". Rodríguez ha agradecido a Martínez la predisposición que ha mostrado "desde el primer día", así como "su capacidad de estar encima para que saliera lo antes posible". "Somos conocedores de las dificultades que suponen los procesos de contratación en obras de esta magnitud, pero estamos orgullosos de que en 7 meses ya haya un adjudicatario y comencemos a ver la luz en el proceso burocrático", ha agregado el alcalde.

Preguntada por la elevada sobrecarga que año tras año denuncia el decanato de los juzgados de Ontinyent, la consellera de Justicia ha recordado que la competencia de dotar de más plazas judiciales al partido corresponde al ministerio, aunque ha respaldado la reivindicación de los jueces. "Como conselleria poco podemos hacer. Hacen falta muchas plazas, no solo en Ontinyent sino en muchos partidos judiciales de la Comunitat Valenciana. Se lo he trasladado al ministro personalmente, junto a la necesaria dotación de recursos económicos para poner en marcha todas estas infraestructuras", ha apuntado Martínez. La titular de Justicia remarca que la infrafinanciación que sufre la C. Valenciana obliga a la Generalitat a asumir un "esfuerzo faraónico" para construir las nuevas sedes y a "sacar de donde no tenemos".

Estabilidad en la plantilla

La consellera también se ha referido a la problemática provocada por la elevada temporalidad de los jueces destinados a Ontinyent que, tan pronto como pueden, se marchan a otras ciudades, generando inestabilidad en los juzgados. "Ontinyent es una zona de paso y eso acaba repercutiendo negativamente: que haya mucho cambio ralentiza la marcha de la administración de Justicia", ha reconocido Martínez, que, sin embargo, se ha mostrado convencida de que la fuga de profesionales se verá frenada cuando esté terminado el Palacio de Justicia. "El hecho de que tengamos estas instalaciones ayudará a dar más estabilidad a la plantilla, porque van a reunir una serie de características y se va a trabajar mucho más a gusto. Eso hará que la gente se replantee quedarse en Ontinyent a trabajar", ha incidido.

Aunque el Plalacio de Justicia contará con un sótano para el aparcamiento, será insuficiente para dar cobertura a todos los usuarios y profesionales. En ese sentido, el alcalde de Ontinyent tiene previsto adecuar espacios adicionales para dotar al parking de una mayor cobertura.

La nueva sede judicial de Ontinyent será una de las primeras de la Comunitat Valenciana adaptadas a los cambios previstos en la nueva ley de eficiencia judicial.

En Ontinyent más fácil que en Xàtiva

Respecto al futuro Palacio de Justicia de Xàtiva, previsto en el antiguo monasterio de Santa Clara, Nuria Martínez ha dicho que "también está en la mesa", aunque "se están haciendo los replanteamientos correspondientes para adaptar el espacio a las necesidades de la nueva ley". En ese sentido, la conselleria asegura que en Ontinyent esa adaptación "es mucho más fácil" porque la infraestructura ser hará en una nave que se quedará diáfana y se va a construir otro edificio, mientras que en Xàtiva "es otro tipo de instalación no es tan fácil como en Ontinyent", por lo que "hay que estudiarlo en calma y mirarlo", ha apostillado.