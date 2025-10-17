El Olímpic visita a l’Olleria con buenas sensaciones tras la última victoria

El CD Olímpic de Xàtiva afronta este domingo a las 17.00 horas un nuevo compromiso liguero en el campo municipal de La Solana, donde se medirá al l’Olleria. El equipo setabense llega con buenas sensaciones tras la última victoria ante el Redován (2-0) y quiere sumar tres puntos que le permitan seguir en la parte alta de la tabla.

El segundo entrenador del Olímpic, José Moreno, ha analizado en la previa el momento del equipo, las bajas, la adaptación de las nuevas incorporaciones y el perfil de un rival que conoce bien. Moreno ha valorado el trabajo realizado durante la semana: “La semana bien, al final las sensaciones siguen siendo buenas a nivel de entrenamiento. La derrota ante el Benidorm duró 24 horas”. En ese sentido, ha subrayado que el objetivo es claro en cada desplazamiento: “El Olímpic donde vaya tiene que ir a ganar”.

En el apartado físico, ha confirmado que no hay cambios significativos en la lista de lesionados: “Sí, lo mismo: a Mullor que le quedará una semana o dos, siguen fuera por molestias Raúl y Francesc y el resto está bien”. Además, ha aclarado la situación de Carles Vidal: “Carles, al final ha entrenado la primera parte del entrenamiento y se ha retirado, pero es una sobrecarga, no es nada preocupante”.

Sobre la posición que deja vacante Noel hay una alta en su sustitución: Héctor Osca. Se trata de un centrocampista de perfil ofensivo y, según el club, un jugador intenso, rápido y con un buen uno contra uno. El futbolista se formó en la cantera del Levante UD y de la UD Alzira en División de Honor. La temporada pasada defendió la camiseta del Carcaixent.

Con respecto al rival, Moreno ha descrito a l’Olleria como un conjunto sólido y muy reconocible: “Es un equipo que su sistema de juego es un 4-4-2. Siempre buscan más el juego directo”. Por último, de cara al planteamiento táctico, ha remarcado la importancia de la solidez y la concentración en este tipo de partidos fuera de casa: “vamos a ser prácticos, se va a ganar el partido”. El Olímpic quiere mantener la dinámica positiva y reafirmar su candidatura en la competición. Será Día del Club: los no socios pagarán 10 euros, 5 euros los socios.

L’Olleria también buscará mantener la racha positiva tras la victoria de la pasada jornada en el campo de l’Olleria. Los de la Vall quieren volver a sumar de tres para ascender en la tabla.

Benigànim juega en Novelda

El Benigànim cerrará la jornada visitando el domingo a las 18:00 horas al Novelda Unión CF. Un partido entre dos equipos con situaciones opuestas. Los de la Vall d’Albaida, que vienen de perder por la mínima ante l’Olleria, necesitan con urgencia una victoria para salir de los puestos de descenso. Es penúltimo en la tabla. Por contra, el Novelda es quinto y buscará una victoria que lo mantenga en las posiciones de privilegio. Los alicantinos vienen de empatar en Elda y buscarán los tres puntos para no despegarse de la parte alta.