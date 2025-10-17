Ontinyent adjudica las obras de rehabilitación integral de la piscina cubierta a la empresa Tecmo

El Ayuntamiento de Ontinyent ha adjudicado a la empresa Tecmo Instalaciones, Obras y Servicios S.A. las obras de rehabilitación integral y optimización de la eficiencia energética de la piscina cubierta municipal, por un importe de 3.796.308,41 euros, impuestos incluidos. El proyecto tiene como objetivo modernizar las instalaciones, reducir su impacto ambiental y adaptarlas a las normativas actuales en materia de accesibilidad, seguridad y sostenibilidad.

Las obras incluirán una serie de intervenciones encaminadas a mejorar la funcionalidad, la confortabilidad y la vida útil del edificio. Entre ellas destacan la mejora del aislamiento térmico y acústico, la renovación de los sistemas de climatización, ventilación y calefacción, la implantación de un sistema de control automatizado de las instalaciones y la rehabilitación de las cuatro fachadas con protecciones bioclimáticas. Además, se construirá un invernadero adosado y se llevarán a cabo mejoras integrales a los vestuarios y salas de trabajo, entre otras actuaciones.

El regidor de Territorio, Óscar Borrell, destacaba que “esta es una de las actuaciones más importantes que afronta Ontinyent en el ámbito deportivo y medioambiental de los últimos años, porque supone actuar sobre la infraestructura municipal de mayor consumo energético con una previsión de ahorro del 80% de energía primaria no renovable”. Según explicaba, “este ahorro permitirá recuperar progresivamente la inversión municipal y, al mismo tiempo, disponer de unas instalaciones modernas, accesibles y sostenibles”.

El regidor de Deportes, Ferran Gandia, subrayaba también el valor añadido que tendrá la intervención en el ámbito deportivo y social, puesto que “la ampliación y homologación del vaso de la piscina hará posible acoger competiciones oficiales y abrirá nuevas posibilidades para clubes y deportistas locales, a la vez que se mejoran las condiciones para el uso diario por parte de la ciudadanía”.

Desde el consistorio exponen que "la empresa adjudicataria, Tecmo, es una firma valenciana con una amplia trayectoria en el sector de la construcción y las instalaciones, con experiencia en proyectos de eficiencia energética, sostenibilidad y equipaciones públicas. El grupo es también el encargado de las obras de ampliación y remodelación del CEIP Vicent Gironés dentro del plan Edificant, financiado por la Generalitat Valenciana y ejecutado por el Ayuntamiento de Ontinyent"·.