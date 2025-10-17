Ontinyent reconoce los éxitos de los medallistas del CAVA Club de Atletismo

El Ayuntamiento de Ontinyent acogía este jueves una recepción a los deportistas del CAVA Ontinyent Club de Atletismo que han conseguido medalla en los diferentes campeonatos de España celebrados durante la presente temporada. El alcalde de la ciudad, Jorge Rodríguez, y el regidor de Deportes, Ferran Gandia, participaron en el acto, que "sirvió para poner en valor el esfuerzo, la constancia y la trayectoria de los atletas locales", según apuntan desde el consistorio

Los deportistas homenajeados fueron Carmen Baldó Vicedo, Laia Asensio, Ferran Reig Penadés y Quique Marín, así como también Nacho Pastor y Júlia Baldó (que no pudieron asistir al acto). "Los deportistas, acompañados por familiares y directivos, compartieron con las autoridades su experiencia en las competiciones nacionales dónde han logrado resultados destacados, representando al club y a la selección autonómica con un alto nivel deportivo", prosiguen las mismas fuentes municipales.

Al acto asistieron también el presidente y vicepresidente del CAVA, Vicent Revert y Andreu Gramage, junto con el entrenador de los medallistas, Víctor Revert, quien destacó "la dedicación y constancia del grupo". Tanto el alcalde como el regidor de deportes remarcaron "la importancia del trabajo de los clubes locales con apoyo del Ayuntamiento, especialmente en cuanto al deporte de base, tal como ha hecho históricamente lo CAVA".