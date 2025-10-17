El PP denuncia "la tala de once cipreses" en el cementerio municipal de la Pobla del Duc

El Partido Popular de la Pobla del Duc ha denunciado la tala de once cipreses en una de las zonas del cementerio municipal para la instalación de nuevos nichos. Desde el PP califican la actuación como "una decisión escandalosa e incomprensible". Según explican, “el gobierno municipal ya había construido nichos en la parte antigua del cementerio —una acción que también cuestionamos en su momento—, pero entonces no fue necesario eliminar árboles. Ahora están convirtiendo el camposanto en un laberinto, con calles cada vez más estrechas y sin ningún criterio estético ni funcional”.

El portavoz del grupo popular, Óscar Bataller, ha lamentado que “todo esto se podría haber evitado si el alcalde, Vicent Gomar, nos hubiera escuchado”. Según ha recordado, “llevamos años pidiendo que se inicien los trámites para la ampliación del cementerio, pero el gobierno socialista nunca ha mostrado interés. Ahora, ante la falta de espacio, su única solución ha sido talar árboles de más de treinta años. Es una atrocidad”.

Bataller ha criticado también "la falta de coherencia ambiental" del equipo de gobierno: “Nos pasamos el día hablando de sostenibilidad, de cambio climático y de aumentar las zonas verdes… y ahora van y se cargan once cipreses que formaban parte del paisaje y del respeto que merecen nuestros difuntos. Los vecinos están indignados, y con razón. El gobierno municipal actúa con improvisación, sin planificación y sin sensibilidad”.

El portavoz popular ha recordado además "el estado de abandono que sufre el camposanto. No solo han talado árboles, sino que el cementerio lleva años sin recibir inversiones. Las aceras están deterioradas, faltan bancos para que la gente pueda descansar y las escaleras son insuficientes. Es una muestra más de la falta de interés del gobierno de Gomar por los servicios e infraestructuras esenciales de la Pobla del Duc”.

El PP ha exigido "explicaciones públicas" y ha pedido que el Ayuntamiento "haga públicos los informes técnicos que justifiquen la tala de los árboles, así como un compromiso firme para reponer las zonas verdes eliminadas". “Los próximos días, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, muchos vecinos visitarán el cementerio y comprobarán por sí mismos el desastre que han provocado”, ha concluido Bataller.

"Son espacios que se pueden aprovechar"

El alcalde Vicent Gomar ha confirmado que sí se han talado los árboles: "No sé si son once, creo que son menos, me han dicho que son 6 y 7 y algunos no estaban en buenas condiciones. Dispones de informes preliminares. La última ampliación importante del cementerio municipal se hizo fuera de ordenación y no queremos repetir el problema. Consideramos que el cementerio con espacios suficientes para hacer ampliaciones puntuales como esta. Son espacios que se pueden aprovechar. Hace tiempo que hemos avisado que la ampliación está en marcha, es una tramitación larga en términos administrativos. Mientras tanto tenemos que buscar soluciones puntuales".