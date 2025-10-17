El PSPV ve "escandaloso" que el 60% de las mujeres quedaran fuera del cribado de cáncer de mama en Xàtiva en 2024

El PSPV-PSOE de La Costera-Canal de Navarrés ha calificado de "alarmante" que el 60% de las mujeres en edad de ser citadas quedaran fuera del programa de cribado del cáncer de mama en el área de salud Xàtiva-Ontinyent para la realización de mamografías preventivas. Es el porcentaje más bajo de toda la Comunitat Valenciana.

“Estos datos son escandalosos. Estamos hablando de un recorte que pone en riesgo la salud de miles de mujeres”, ha señalado Abel Martí, quien ha recordado que la “detección precoz salva vidas y la falta de citas supone invisibilizar a mujeres que podrían necesitar diagnóstico y tratamiento”.

Los socialistas aseguran que el caso "simboliza el deterioro progresivo de la sanidad pública desde la llegada del PP a la Generalitat". "Los recortes en recursos humanos y materiales son cada vez más evidentes, las denuncias sindicales se multiplican y la sobrecarga asistencial en servicios como urgencias o radiología se ha convertido en una constante. No estamos ante un hecho puntual, es un patrón y es más grave de lo que se reconoce públicamente”, señala Martí.

El Partido Socialista advierte de que el hospital arrastra una falta crónica de personal sanitario, especialmente en radiología y pediatría, además de equipos obsoletos que dificultan el trabajo diario. A ello se suman las condiciones laborales precarias en servicios externalizados como el servicio de limpieza, que “pone de manifiesto un modelo de gestión que prioriza la privatización frente a la calidad asistencial”.

Restablecimiento inmediato

El PSPV exige "que se restablezcan de inmediato las citaciones del programa del cribado de cáncer de mama en área de salud de Xàtiva y se refuerce el personal sanitario y técnico", especialmente en radiología y diagnóstico por imagen. La Ejecutiva Comarcal ha trasladado al Grupo Socialista en las Cortes Valencianas el problema y buscan la comparecencia del Conseller de Sanidad de forma urgente.

Desde la organización socialista comarcal se recuerda que la situación del centro de especialidades afecta a todos los municipios de La Costera y La Canal de Navarrés, pero también se incluyen las poblaciones de La Vall d’Albaida y de la Ribera Alta. “Lo que está ocurriendo no es una anécdota, es la muestra de un modelo que desmantela la sanidad pública y obliga a la gente a contratar seguros privados. La salud se convierte en un privilegio para quien pueda comprarla”, concluye Martí.