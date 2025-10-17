Sanvíctor achaca la deuda de la Mancomunitat de la Vall a que las cuentas "ahora son realistas"

El presidente de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, Ismael Sanvíctor, ha contestado a las críticas del PSPV sobre la "mala gestión" de la entidad supramunicipal apuntando a la herencia recibida de anteriores gobiernos. Los socialistas denunciaron ayer que, con el PP y Ens Uneix, la deuda de la mancomunidad se ha disparado hasta los 1,8 millones de euros y que el primer año contable del nuevo gobierno se ha saldado con una liquidación negativa de más de medio millón de euros. Sanvíctor, que no ha negado los datos negativos, señala que estas cuentas "ahora son realistas y sinceras, y antes estaban sobredimensionadas".

En un comunicado, exponen que en el pleno del pasado 14 de octubre, la Mancomunitat de la Vall presentó las cuentas anuales de 2024, "cumpliendo así con los plazos legales establecidos y con la voluntad de mantener una gestión transparente y ajustada a la normativa". Afirman que las cuentas "ya habían sido aprobadas previamente, tanto en la Junta de Gobierno como en la Comisión de Hacienda, con la participación de todos los grupos políticos representados a la institución. Sin embargo, después de la presentación, han aparecido informaciones y declaraciones que ponen en entredicho la viabilidad y la situación económica de la mancomunidad, cuestionando la gestión actual. Ante esto, desde la Presidencia de la Mancomunidad se ha querido responder con un ejercicio de transparencia y responsabilidad institucional, para explicar y contrarrestar ciertas afirmaciones que no son realistas ni se adecuan a la verdad”, según ha afirmado el presidente, Ismael Sanvíctor, en alusión a las críticas socialistas.

El máximo dirigente del ente comarcal manifiesta que "lo que hemos hecho es poner en orden las cuentas, dar una imagen real de la situación económica. Las cuentas ahora son realistas y sinceras; esto es lo que les molesta, que antes no fuera así”, ha asegurado Sanvíctor, subrayando que la situación actual "no es consecuencia de una mala gestión del nuevo gobierno, sino del reflejo fiel de una contabilidad que durante años no mostró la realidad económica de la mancomunidad".

Sanvíctor expone que según el informe de Intervención de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, el resultado presupuestario negativo de 579.648,84 euros se debe principalmente a las devoluciones de subvenciones de Servicios Sociales de los años 2022 y 2023, derivadas de una “inadecuada justificación de los gastos” en aquellos ejercicios. En concreto, la mancomunidad ha tenido que devolver 242.868,16 euros correspondientes a 2022 y 151.985,78 € de 2023 a la Diputació de València, así como 224.394,38 € a la Generalitat Valenciana del programa de Atención Domiciliaria (SAD) de 2022, según el presidente, que remarca que “no es que en 2024 se haya generado un agujero económico, sino que hemos tenido que asumir los errores e irregularidades de años anteriores".

Además, en cuanto a las obligaciones pendientes de pago, Sanvíctor ha querido aclarar que se ha querido hacer una "interpretación interesada" de las cifras. “Se ha dicho que se han duplicado, pero esto es falso. Esas cifras solo hacen referencia a las obligaciones del ejercicio corriente. Si se contabilizan todas, incluyendo ejercicios cerrados y conceptos extrapresupuestarios, las obligaciones pendientes han pasado de 3.561.580,29 euros en 2023 a 3.415.353,72 euros en 2024, es decir, se han reducido”. El incremento puntual de las pendientes de 2024, ha explicado, se debe al nuevo impuesto estatal sobre el depósito de residuos, que todavía no se ha recaudado completamente en los municipios adheridos.

En cuanto al descenso del remanente de tesorería, que ha pasado de 1.018.993,76 € en 2023 a 16.206,36 € en 2024, la Intervención señala dos razones claras: por un lado, el remanente de 2023 estaba “hinchado en más de 600.000 euros por las subvenciones de Servicios Sociales que después se han tenido que devolver; y de la otra, este año se ha aplicado por primera vez el criterio legal de los saldos de dudoso cobro” que no se había aplicado en 2023. “Esto demuestra que ahora los datos son realistas, ajustadas a la normativa y no artificiales como en ejercicios anteriores”, ha apuntado Sanvíctor.

El presidente de la Mancomunitat ha lamentado que, “en lugar de trabajar conjuntamente y aportar propuestas constructivas, algunos prefieren poner en entredicho la institución e ir lanzando insinuaciones esperando que alguna quede”. Sin embargo, ha insistido que el gobierno actual “continuará apostando por la transparencia, la legalidad y la responsabilidad económica”.

Proyectos

Paralelamente, Sanvíctor ha destacado que, mientras se hacen estas correcciones contables, la Mancomunitat de la Vall d'Albaida "no se ha paralizado, sino todo el contrario: Estamos avanzando en proyectos importantes para la comarca”. Entre las principales actuaciones, ha señalado el progreso del proyecto Trèvol, tanto en materia de reconocimiento como de estabilización de los recursos; la compra y adecuación de las instalaciones del Refugio Comarcal, que permitirá ampliar el servicio a 24 horas todos los días; o la redacción de las nuevas condiciones de licitación del contrato de recogida de residuos, vencido desde 2022, con servicios adicionales de limpieza implantados este verano. “Estamos poniendo orden en aquello que antes estaba encallado, y esto también forma parte de una gestión responsable”, ha dicho. Desde la presidencia de la mancomunidad también han puesto en valor la "mejora del ambiente laboral" dentro de los departamentos de la institución: “Ahora hay diálogo, participación e implicación del personal, una situación que dista mucho del clima que había antes”, ha remarcado.

Finalmente, desde la institución se ha recordado que todos los datos expuestos provienen directamente del Departamento de Intervención de la mancomunidad, y "no de ninguna interpretación política". “Son datos objetivos, verificables y elaborados conforme a la normativa vigente”, ha destacado Sanvíctor, quien ha invitado a cualquier representante o ciudadano “a acercarse a la mancomunidad y comprobarlos personalmente”.