Xàtiva convoca el VIII Concurs de Composició de Pasdobles Fallers
La Junta Local Fallera, la Sociedad Musical La Primitiva Setabense y el ayuntamiento organizan el certamen del que saldrán las composiciones musicales dedicadas a las falleras mayores de 2026
La Junta Local Fallera de Xàtiva, la Sociedad Musical La Primitiva Setabense y el Ayuntamiento de Xàtiva han convocado el VIII Concurs de Composició de Pasdobles Fallers, que se enmarca dentro de las celebraciones de las Fallas 2026. Las composiciones ganadoras serán bautizadas con los nombres de las falleras mayores de 2026.
El concurso está abierto a todas las compositoras y compositores, excepto aquellos que hayan sido premiados en la edición inmediatamente anterior. Las obras tendrán que ser originales e inéditas, inspiradas en la fiesta fallera e instrumentadas para banda de música. Se podrán presentar hasta el 9 de enero de 2026 mediante correo electrónico a pasdoblesjlfxativa@gmail.com
De entre todas las composiciones recibidas, un jurado de prestigio seleccionará cuatro finalistas que serán interpretadas por la banda de La Primitiva Setabense durante un concierto público el 15 de febrero de 2026 en el Gran Teatre de Xàtiva. El jurado técnico concederá el premio Fallera Mayor de Xàtiva, mientras que el premio Fallera Mayor Infantil de Xàtiva será decidido por el voto popular del público asistente. En caso de coincidencia, el jurado técnico elegirá la segunda obra premiada.
Cada galardón está dotado con 1.000 euros y diploma acreditativo, y las obras ganadoras pasarán a formar parte del repertorio fallero. Además, la Sociedad Musical y la Junta Local Fallera se reservan los derechos de grabación, reproducción y edición, manteniendo los autores su propiedad intelectual. Este concurso consolidado pone en valor la tradición musical valenciana y el papel de los pasodobles como elemento esencial de la fiesta fallera.
