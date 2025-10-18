Indignación en el colegio de la Llosa de Ranes por la falta de una educadora en Infantil

La falta de educadores en infantil se extiende a más colegios en la Costera. Si hace unos días dos centros educativos de Canals, el José Mollà y el Vicent Rius, denunciaban la falta de estos educadores, así como de educación especial, una situación que también sufría el CRA La Costereta, el colegio rural agrupado de Cerdà, Torrella y la Granja de la Costera, ahora es el CEIP Crist del Miracle de la Llosa de Ranes el que ha alertado de la falta de una educadora de infantil de 2 años desde el inicio del curso.

Instalaciones del CEIP Crist del Miracle de la Llosa de Ranes, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

La directora del colegio de la Llosa, Empar Bello, ha explicado a este diario que el presente curso escolar ya comenzó con la vacante de personal. “La situación se extendió hasta el 25 de septiembre, cuando se incorporó la educadora, pero al día siguiente, el día 26, cesaron a la otra que teníamos, con lo que de nuevo seguíamos con una menos en las aulas de 2 años”. Bello explica que la primera plaza “estaba adjudicada, pero a la educadora, con la que estábamos en contacto, no la llamaban para firmar el contrato, por lo que no podía ocupar la plaza. Hasta el 25 de septiembre no la llamaron”, critica la directora, que afirma no entender por qué tras adjudicar esta plaza cesaron a la otra educadora “sabiendo las necesidades que teníamos”.

Además, explica que la educadora cesada “está sin trabajo. Hemos hablado con ella para ver cómo está su situación y cómo están las gestiones con los sindicatos, que están ocupándose de ello”. “Si tenemos dos aulas de 2 años, tenemos que tener dos educadoras. Si nos conceden las dos aulas, nos tienen que conceder también dos educadores, si no, que no las concedan”. Bello achaca la problemática a la falta de publicación de las plazas. “No sacan plazas para cubrir la falta de estas educadoras”, una situación que también han puesto de manifiesto educadoras que están inscritas en la bolsa y que alertan de la “paralización” de estas bolsas.

La carencia de la educadora comporta una sobrecarga de trabajo para el resto del personal del colegio. La directora explica que la maestra de refuerzo está “cubriendo” la vacante de la educadora, de manera que “estamos renunciando al refuerzo y las maestras estamos haciendo más horas de las que corresponden, ya que las que tendría que hacer la de refuerzo no puede hacerlas porque está en el aula”. Añade que “no estamos haciendo nuestras funciones de maestras, hacemos las de educadoras”, de modo que están acompañando a los escolares de 2 años (una veintena en el centro educativo de la Llosa de Ranes). “Muchos aún son bebés”, expone Empar, evidenciando la falta de autonomía de estos niños y niñas, que necesitan cambio de pañales o ayuda para comer.

La directora del CEIP Crist del Miracle afirma que la situación “es indignante. Llevamos ya un mes y medio de curso y seguimos en la misma situación de precariedad por la falta de educadoras”. Empar Bello expone además la “angustia” que provoca la falta de este personal, que no depende de la Conselleria d’Educació, sino de la de Justicia, ya que son plazas de Función Pública, explica la máxima dirigente del centro educativo de la Llosa. “No sabemos a quién acudir. Hemos expuesto la situación a Inspección Educativa, ayer [por el jueves] contacté con Inspección y esperamos que nos den alguna respuesta. Justicia no atiende, puedes pasarte todo un día llamando sin obtener respuesta”, critica la directora.

El colegio de la Llosa de Ranes se suma así a la falta de educadoras que sufren otros centros educativos públicos de la comarca. Una situación que sigue sin resolverse, ya que estas carencias se mantienen. La directora del CEIP Crist del Miracle apuntaba que “en el colegio José Mollà de Canals siguen igual, sin cubrir las plazas. Esta mañana [por ayer] he hablado con la directora de allí, que se ha interesado por nuestra situación, y nos ha dicho que en Canals siguen sin tener la educadora”. Los colegios exponen la “incertidumbre” que provoca una problemática que se mantiene con el avance del curso y ante la que no saben a dónde acudir para que se resuelva.