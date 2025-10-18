Xàtiva reforzará la vigilancia en Bixquert y el Carraixet con 7 cámaras de lectura de matrículas

El inicio de los trabajos de instalación de 39 cámaras para reforzar la seguridad y el control del tráfico en Xàtiva es inminente.

Aunque inicialmente se proyectaba la puesta en marcha de 35 de estos dispositivos, el contrato adjudicado a la empresa Tradeseguro, SA incorpora como mejoras cinco cámaras de lectura de matrículas de última tecnología adicionales que se colocarán en los caminos de entrada al Carraixet desde la carretera de Manuel (dos), en la salida de Bixquert por el merendero Pedro y en las entradas de caminos principales a esta zona diseminada de residencias, donde ya se contemplaban otras dos cámaras en la senda de les Olles (CV-620) y el área de Bolvens-Retoria de Novetlè.

Estas incorporaciones cobran relevancia en un contexto en el ayuntamiento quiere intensificar la vigilancia en Bixquert después de los últimos robos registrados, que han conducido a los vecinos del sector a salir en la calle a protestar en dos ocasiones en las últimas semanas.

Las cámaras de reconocimiento permitirán identificar de manera detallada y en tiempo real los vehículos, así como cotejar sus matrículas con las bases de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta circunstancia hará que salte la alarma si existe una alerta sobre determinado coche, a la vez que facilitará el análisis estadístico del tráfico y el refuerzo de la seguridad urbana. Los dispositivos podrán reconocer matrículas de más de 100 países y vehículos que circulan sin matrícula. La herramienta también dispone de filtros de similitud de apariencia y de reconocimiento facial que permiten localizar a las personas de interés con el uso de imágenes digitales.

La información recogida se gestionará mediante una plataforma centralizada de control, cumpliendo con la normativa de protección de datos.

Junto a las cámaras, se instalarán unos sistemas de grabación y unas aplicaciones de gestión y control de tráfico avanzado que se coordinarán desde un centro de mando ubicado en las dependencias de la Policía Local de Xàtiva. La empresa adjudicataria, además, ofrece soluciones "flexibles" que permitirán adaptarse a las nuevas necesidades que puedan surgir. El sistema permitirá el acceso a las aplicaciones de gestión desde cualquier dispositivo electrónico vía web con los correspondientes permisos, supervisado por el ayuntamiento. El centro de mando contará con un sistema de gestión de video que permitirá la visualización en tiempo real y la grabación de las cámaras tanto de entorno como de control del tráfico y lectura de matrículas.

Las cámaras previstas en Bixquert se colocarán en farolas del alumbrado ya existentes, sin necesidad de obra civil, y se alimentarán con placas solares.

Distintos puntos urbanos y del casco antiguo

La previsión del consistorio de Xàtiva es que los dispositivos comiencen a instalarse a partir de la próxima semana tanto en los diseminados como en los siguientes puntos urbanos: el acceso por la CV-41, carretera Xàtiva-Alzira, a la altura del pabellón de Voleibol; el acceso a la Plaza País Valencià por la CV-58; el acceso a Xàtiva por la CV-645, a la altura del CCX; el acceso al casco urbano desde la CV-620, carretera Xàtiva-Alfarrasí; el acceso a Xàtiva por la CV-610, carretera Xàtiva-Benicolet, a la altura de la rotonda de Juan Francés; y el acceso a Xàtiva por la CV-600, carretera Xàtiva-Simat, a la altura de la Plaza España.

Además, también se instalarán cámaras de reconocimiento de matrículas en cinco puntos del casco antiguo: en el acceso a la calle Sant Francesc, en el acceso a la calle Montcada desde la plaza de la Trinitat, en el acceso a la calle Corretgeria desde la plaza Calixte III, en el acceso a la calle Pi por la calle Montcada, y en la calle Matilde Ridocci. Por último, también se instalarán cámaras en puntos como el Ayuntamiento de Xàtiva o las dependencias policiales, así como en la estación de autobuses.

El contrato cuenta con un presupuesto de 80.088 euros y persigue un doble objetivo: por un lado, controlar el tráfico de entrada y salida de la ciudad a través de sus principales vías de acceso; y por otro, implementar medidas de pacificación vial especialmente en el casco histórico y en zonas sensibles como el ayuntamiento y las dependencias policiales.