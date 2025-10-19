Las lluvias auguran una campaña de setas histórica

Son muchos los nombres por los que son conocidas. «Rovellón», «rebollón», «pebrazo», «pebracho» o «níscalo» son solo algunos de los ejemplos presentes en el imaginario colectivo. La recolección de setas, el tesoro que por estas fechas empieza a ofrecer la naturaleza, causa furor en la provincia de Valencia. Y el acopio de lluvias registrado este año ha causado que todas las voces consultadas apunten a una temporada que podría ser histórica. Sin embargo, nada está escrito y también son muchos los que rezan para que el tiempo acompañe en las próximas semanas. Los recolectores más tempraneros ya han empezado a salir al monte, aunque algunos expertos apuntan al día de «Todos los Santos» como la fecha que marca el inicio de sus salidas cada año. Francisco de Paula Martínez Tolosa es miembro del comité científico de la Societat Micològica Valenciana (Somival). Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que «las lluvias son muy buenas, eso está claro. Todo el mundo tiene grandes expectativas para este año, pero hablamos de intuición. La ciencia poco papel juega aquí».

«Ha llovido mucho y de seguido durante las últimas semanas. Todo depende de la vegetación, si las plantas tienen agua la seta tiene más facilidades para salir. La temporada será buena si no cambian las condiciones de repente. Si viene un viento fuerte y caluroso de poniente y lo seca todo sería un mal asunto», prosiguió.

Los «roglets»

De Paula también reconoció que todos los amantes de las setas tienen sus sitios secretos, que definió como «roglets»: «Cada familia aficionada a recoger setas tiene los suyos y los comparten solo entre ellos, es como un secreto, no los dicen por nada del mundo. Yo tengo los míos, claro, pero también son compartidos». Consultado sobre la fecha ideal para salir, el experto explicó que «yo me suelo esperar al día de ‘Todos los Santos’. Ya hay gente que ha salido por zonas altas, por ejemplo. Creo que para la provincia de Valencia aún es un poco pronto. Ya hay setas, son las que se puede decir que 'abren el camino', que inician la temporada. Un ejemplo son las «sullius» -características por sus almohadillas-que sí son comestibles y empiezan ya a verse en cantidades suficientes».

1. Seta u hongo del género «suillus», ya presente. 2. Ejemplares de «amanita ponderos». 3 y 4. Piezas recolectadas del género «Agrocybe agerita» o «seta de chopo». 5. «Níscalos», «rebollones» o «lactaruis deliciosus». 6. «Laetiporus sulphureus». / Levante-EMV

«Yo me esperaría»

José María Simón presidió la Asociación para la Defensa de la Naturaleza (Adene) de Enguera durante años, y se define como un amante de los «pebrazos»: «Yo creo que aún es un poco pronto para salir a recoger setas, al menos en nuestro término. Yo le diría a la gente que se esperan un poco, unos diez o doce días al menos». La dana Alice trajo lluvias abundantes a la Canal de Navarrés, la Costera y la Vall d’Albaida:«También hubo buenas precipitaciones en septiembre. Y ahora ha vuelto a llover bien, cuando el terreno no estaba muy seco. En Enguera se recogieron hasta 200 litros». «Ya estamos viendo que salen los primeros pebrazos, las primeras setas. Lo malo es que algunos de esos ejemplares pueden estar agusanados. Hay que esperar a que escampe todo y el tiempo acompañe. Todo irá en función de eso», comentó Simón.

«Yo creo que el ‘pebrazo’ va a salir en todo el término municipal de Enguera. La campaña pinta bien, lo único que necesitamos es que no vengan las altas temperaturas ni los vientos de poniente de repente», declaró.

Un máximo de seis kilos

Cabe recordar que en la Comunitat Valenciana la recolección de setas para consumo propio está limitada a un máximo de 6 kilogramos por persona y día sin necesidad de permiso administrativo, siempre que no se comercialicen a posteriori. A su vez, las restricciones también incluyen la prohibición de herramientas como rastrillos, la obligación de usar únicamente cuchillos con hojas de menos de 11 cm y la prohibición de la recolección nocturna. Muchos son los aficionados que ya están preparando las salidas de este año.