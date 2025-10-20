El Atzeneta alarga la dinámica de victorias con una remontada ante el Jove Español

El objetivo principal para los equipos de la Vall d’Albaida este pasado fin de semana era consolidar la tendencia positiva de sensaciones y resultados. El Atzeneta lo consiguió sumando una nueva victoria; en cambio, el punto conseguido por los de Roberto Bas resultó insuficiente.

El Atzeneta recibió en casa al Jove Español. Los de Fran Giménez llegaban al duelo tras dos victorias consecutivas y con la firme idea de sumar la tercera para alcanzar los puestos de playoff. La primera parte transcurrió muy igualada, sin un dominador claro. La primera ocasión clara fue para el equipo taronja; sin embargo, quienes abrieron el marcador fueron los visitantes. En el minuto 37, en un saque de esquina, Álex Pérez tocó el esférico con la cabeza para anotar el primer tanto del encuentro (0-1). Parecía que la alegría visitante duraría poco, ya que al borde del descanso el colegiado señaló un penalti sobre Ayoze. El encargado de ejecutarlo fue Bilal, pero el guardameta evitó el empate.

Tras el paso por los vestuarios, el técnico atzenetero movió el banquillo y su equipo comenzó a dominar el juego. La igualada llegó en el minuto 62: Ayoze metió un centro al corazón del área donde apareció Bilal y, con un testarazo, devolvió la igualdad al marcador. No hubo tiempo de reacción para los alicantinos. En el minuto 70, el árbitro decretó una nueva pena máxima para los locales. Esta vez, el encargado de lanzar desde los once metros fue Brian Triviño, que no falló y le dio la vuelta al electrónico (2-1). Aún tuvo opción el Atzeneta de aumentar las diferencias con un mano a mano que tuvo Revert con el portero, pero falló. El Atzeneta sumó así la tercera victoria consecutiva y alcanza los puestos de playoff.

El Ontinyent 1931 en un lance del partido contra el Utiel en el Clariano. / Ontinyent 1931 CF

El domingo fue el turno para el Ontinyent 1931, que recibió en casa al Utiel, en un partido que no tuvo demasiada historia. Miedo o respeto fue lo que se respiró sobre el césped del Clariano por parte de ambos contendientes. Los de Roberto Bas necesitaban sumar de nuevo en casa para alargar las buenas sensaciones de las dos últimas jornadas. La única jugada de peligro que crearon los locales llegó en un córner: tras un balón embarullado en la frontal del área pequeña, Iván Albert cazó el balón con un fuerte disparo que salió desviado. El Utiel tampoco mostró claras ideas ofensivas, con pocas aproximaciones, tan solo un tímido disparo cruzado que terminó en las manos de Andreu Vivó. El partido se fue al descanso con empate sin goles (0-0).

La segunda parte parecía arrancar con más mordiente ofensiva por parte de los blanc-i-negres. En el minuto 47, Iván Albert cayó dentro del área ante la salida del portero, pero el colegiado no vio nada punible. Oca disfrutó de una doble ocasión: primero con un remate que repelió el portero, y después, con otro disparo que mandó directamente fuera. A partir de ese momento, el protagonismo cambió de lado y fue el Utiel quien aprovechó los minutos de un desdibujado Ontinyent 1931. En una contra, los visitantes tuvieron una ocasión muy clara. En el tramo final hubo un penalti evidente sobre un atacante rojillo que el árbitro no pitó. Y aún les quedó tiempo para una más, que salvó el guardameta ontinyentí y que le valió un punto a los de Roberto Bas. Un partido del que se esperaba más por parte de los locales, y que dejó la imagen de dos equipos que necesitan mejorar mucho para no sufrir.