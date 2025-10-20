Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La charla de Julio Basulto contra los bulos alimentarios agota las plazas en Ontinyent

La actividad, enfocada a desmontar mitos y promover hábitos más saludables, tendrá lugar este martes dentro de la programación especial de octubre de la Casa del Delme

El divulgador Julio Basulto.

/ A.O.

Redacción Levante-EMV

Ontinyent

El reconocido dietista y nutricionista Julio Basulto ofrecerá este martes 21 de octubre en Ontinyent la conferencia “Alimentación con ciencia y sentido común para niños, adultos y familias”, una charla divulgativa sobre alimentación saludable, dirigida a todas las edades y enfocada a desmontar mitos y promover hábitos cotidianos más sostenibles y saludables.

La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Ontinyent dentro de la programación especial de octubre de la Casa del Delme, tendrá lugar a las 19:00 horas en la misma Casa del Diezmo. La asistencia es gratuita, pero requería inscripciones previas, que se agotaban completamente este lunes.

La regidora coordinadora de la Casa del Delme, Sayo Gandia, destaca que “es un orgullo poder contar con un profesional de la talla de Julio Basulto en nuestra ciudad. Su trayectoria como docente, investigador y divulgador lo avala como una de las voces más solventes en materia de nutrición, y estamos seguros que su charla será de interés para familias, estudiantes y profesionales de la salud”. Gandia añade que “con propuestas como esta, desde la Casa del Delme queremos ofrecer actividades de calidad, que ayudan a mejorar el bienestar de las personas y fomentan una mirada crítica ante la desinformación alimentaria”.

Divulgador reconocido

Julio Basulto (Barcelona, 1971) es uno de los divulgadores más reconocidos en el ámbito de la nutrición y la salud pública. Diplomado en Nutrición Humana y Dietética por la Universitat de Barcelona, es profesor asociado en la Universidad de Vic–Universidad Central de Cataluña y docente en varios posgrados de la Universitat de Barcelona y la Universidad Rey Juan Carlos. Colabora habitualmente con Radio Nacional de España y el diario El País, además de haber publicado numerosos libros y artículos sobre alimentación saludable, prevención de la obesidad y desmitificación de las dietas milagro.

Basulto, que ha visitado Ontinyent en otras ocasiones, hará hincapié en la importancia de recuperar una alimentación basada en productos frescos y locales, reducir el consumo de ultraprocesados y fomentar la vida activa y social como pilares del bienestar. La charla de Julio Basulto forma parte de la programación especial de octubre de la Casa del Diezmo, que ha incluido actividades familiares y culturales como la sesión de narración oral “Conts del Bosc” o el torneo de Warhammer “La Batalla del Campanario”, y que continuará la próxima semana con una degustación y taller de decoración de galletas a cargo de Cristina Sáez.

