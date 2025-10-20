El CN La Costera se proclama referente en formación acuática infantil

El pasado 17 de octubre, el Club Natació La Costera volvió a escribir una página en su historia tras ser reconocido como referente en formación acuática infantil. "El club que enseña a nadar con el corazón", tal como se define la entidad con sede en Canals, fue distinguida en la IV Gala de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana (FNCV), el evento que reúne a los mejores deportistas y clubes de la temporada 2024/2025, como el club referente en formación acuática infantil, consolidando su compromiso con el deporte base.

El premio de Mejor Club Prebenjamín obtenido por el Club Natació La Costera. / Club Natació La Costera

Los grandes protagonistas de la velada fueron los prebenjamines, que se proclamaron primeros clasificados de toda la Comunitat Valenciana. Este premio no depende del número de nadadores, sino de los resultados de los más destacados de cada edad, lo que hace aún más especial este reconocimiento. Aunque además, también el club puede presumir de ser el que cuenta con más prebenjamines de toda la comunidad, "símbolo de la confianza de las familias y del trabajo constante del equipo técnico", remarcan.

Desde la dirección del CN La Costera han expresado que "este reconocimiento pertenece a todos: a nuestros pequeños nadadores, a sus familias y a los entrenadores que día a día ponen el corazón en cada brazada”. El esfuerzo no se limita solo a los resultados deportivos. Actualmente, los prebenjamines entrenan en un único carril de 25 metros, y la Escoleta (los más pequeños) lo hace en una piscina de tan solo 16 metros, según evidencian desde el club, que afirma que "a pesar de estas limitaciones, el club continúa cosechando éxitos y formando deportistas con pasión y valores".

El Club Natació La Costera ha puesto de manifiesto la "necesidad urgente" de contar con una piscina cubierta en Canals, una reivindicación histórica que permitiría al club seguir creciendo y ofrecer a sus nadadores las condiciones que merecen, señalan. "Somos el único club de roda la CV que entrena en estas circunstancias. Nada nos para, pero tenemos todo para ser más. Y no podemos serlo porque no tenemos piscina”, destacan con firmeza desde la junta directiva.

Agustí García, del CN La Costera, con el premio conseguido en la categoría +50. / Club Natació La Costera

El "mérito y la constancia" también se reflejan en la trayectoria individual de Agustí Garcia, nadador máster y actual secretario del club, quien fue galardonado con el primer premio en la categoría +50 de la Liga de Aguas Abiertas de la Comunitat Valenciana. "Un reconocimiento merecido a su esfuerzo y dedicación", expresan. Con estos logros, el Club de Natació de La Costera reafirma su lema: “nadadores que hacen mucho más que nadar”.