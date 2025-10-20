Los cronistas de la Vall d'Albaida advierten de la pérdida de patrimonio y piden más divulgación de los temas locales

Este pasado domingo 19 de octubre, el colectivo de cronistas de la Vall d'Albaida celebró una reunión de trabajo en el salón de plenos de la Pobla del Duc, cedido por el ayuntamiento para la ocasión. En el encuentro estuvieron presentes los cronistas de Aielo de Malferit, Agullent, Otos, Ontinyent, l'Olleria, Llutxent y Quatretonda.

La cita sirvió para conocer la tarea y las funciones que cada cronista tiene en su municipio. Así, han destacado la figura de cronista como una figura necesaria en cada pueblo puesto que acaba siendo un asesor cultural, gratuito, donde sobresale la función altruista; por un lado en cuanto al coste de las investigaciones, y por otro por las publicaciones autofinanciadas que ofrecen a la población, en formato libro o en formatos virtuales.

Publicaciones autofinanciadas por algunos cronistas. / Levante-EMV

Los cronistas han señalado la importancia, en los tiempos actuales, de hacer más divulgación de los temas locales, puesto que está produciéndose una pérdida de patrimonio tanto material, como inmaterial, y se hace patente la demanda por parte de los ciudadanos y vecinos en cada población. Aquello que queda escrito y publicado, queda para siempre jamás. Por todo ello, se ha instado a participar de forma activa en el próximo congreso de estudios de la Vall d'Albaida que se celebrará el próximo año; y también, en las asambleas y los congresos de la Asociación de Cronistas del Reino de València.

Además, tal como han acordado los cronistas, en breve instarán, a través de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, a que las poblaciones que no disponen de cronista, nombren a una o uno. También se ofrecerán a impartir charlas y excursiones sobre temas locales en escuelas e institutos. Al mismo tiempo, seguirán colaborando con los ayuntamientos para desarrollar actividades y tareas enfocadas en el estudio y divulgación de cada pueblo y ciudad.