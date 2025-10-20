Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Denuncian la falta de 5 técnicos para el diagnóstico por imagen en el área Xàtiva-Ontinyent

CC OO alerta de que sin el personal necesario especializado "no pueden realizarse las pruebas como el screening de mama, el TAC, ortopantomografías o incluso ecografías"

Acceso al servicio de Urgencias del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. / PERALES IBORRA

Lluis Cebriá

La sección sindical de CCOO en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent ha alertado de la "precaria situación" que atraviesan los servicios de Diagnóstico por Imagen como consecuencia de la persistente falta de personal técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear (TSID). Esta infradotación de recursos humanos "pone en riesgo la calidad asistencial y el correcto funcionamiento de un servicio esencial para la ciudadanía", alerta el sindicato.

En el caso del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, aunque la gerencia ha solicitado una ampliación de plantilla con dos técnicos/as adicionales, hasta la fecha la Conselleria de Sanidad no ha proporcionado ninguna respuesta formal ni se ha informado al respecto a los representantes del personal. "La contratación de este personal es fundamental para atender a la población, además de asegurar la continuidad y la eficacia del servicio", aseguran desde CC OO.

La situación en el Hospital de Ontinyent no es mucho mejor: la petición de ampliación de plantilla se eleva a cuatro profesionales. Hasta el momento Sanidad solo ha confirmado la asignación de un único técnico, una medida que CCOO considera "claramente insuficiente". Con la inminente apertura del nuevo Hospital de Ontinyent, "esta situación será todavía más crítica, puesto que con un solo recurso más, los TSID existentes no podrán asumir la totalidad de las tareas propias, mermando la calidad asistencial que se presta y aumentando las listas de espera".

Ajustarse a las necesidades

CCOO exige a la Conselleria de Sanidad la autorización inmediata de la ampliación de plantilla, ajustándose a las necesidades reales detectadas: dos técnicos para Xàtiva y cuatro para Ontinyent. Esta medida es crucial para garantizar la cobertura de todos los turnos, la gestión adecuada de los equipos y que no se incremente exponencialmente la demora en screening de mama, el TAC, ortopantomografías o incluso ecografías, entre otras pruebas diagnósticas.

Desde la Federación de Sanidad y Sectores sociosanitarios de CCOO del PV insisten en que "no se pueden sostener servicios tan importantes con improvisaciones" "Urge incorporar el personal técnico necesario para garantizar una atención de calidad y proteger la salud pública", apostilla el sindicato.

