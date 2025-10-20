Doblete de victorias para los equipos del Xàtiva Voleibol en las ligas nacionales

Doblete de victorias en la tercera jornada de las ligas en categorías nacionales para los equipos masculino y femenino del Club Voleibol Xàtiva. El Familycash Xàtiva voleibol masculino de superliga2 ganaban 3-2 al Grupo Alfil Marbella Costa del Vóley (25-20/31-29/23-25/21-25/24-22) en un partido de infarto. El Ahora Vóley Xàtiva consigue una victoria muy trabajada a domicilio por 0-3 en la cancha del Grúas La Variante Molina Vóley, de Molina de Segura (Murcia) (21-25, 18-25,18-25).

Los chicos del Xàtiva Voleibol celebran la victoria frente al Marbella. / Club Voleibol Xàtiva

El pasado sábado, en el pabellón de voleibol de Xàtiva, el conjunto masculino dirigido por Borja Reyes y Daniel Mata afrontaba un partido durísimo en la categoría de plata española, con parciales de infarto, destacando el interminable quinto set, que se juega a 15 puntos, pero cuyo resultado llegaba a 24-22 favorable a Xàtiva. Los setabenses arrancaron muy bien en el primer set, con solidez defensiva, saque duro y acierto en el remate. Los cuatro o cinco puntos de diferencia que consiguieron (14-10), fueron bien gestionados hasta el final (25-20). En el segundo set los locales demostraron que iban a por todas y tuvieron el control (19-12), obligando al tiempo muerto visitante. Sin embargo, reaccionaba con contundencia el Marbella de la mano de un estratosférico Raúl Muñoz, recortando diferencias (22-20), con tiempo muerto del Xàtiva. Agónico final con los malagueños muy crecidos y un Xàtiva que defendía su fortín a muerte con el apoyo del público asistente (31-29). En el tercer set cambiaba el panorama, igualdad plena desde el principio, sobrevino la lesión del líbero setabense Sergio Peñalver, teniendo que reconfigurar la posición con Rubén Martínez. Una ligera ventaja visitante en los momentos finales (20-21), hizo que el partido entrara en fase incierta, los malagueños ganaron 23-25. El partido había cambiado, a los de Xàtiva les costaba mucho más conseguir el punto, los malagueños estaban jugando con gran efectividad en el cuarto set (20-21) pese a lo ajustado del resultado. Unos errores de Xàtiva en los momentos finales colocaban el 21-24, los visitantes no perdonaron y forzaron el set de desempate. Un quinto set agónico, con los dos equipos muy presionados. Los de Xàtiva tomaron ventaja (10-7) que parecía ser decisiva, pero reacciona el Marbella (12-12). Las espadas en alto, y finalmente en un set interminable ganaban los de Xàtiva por 24-22. Los máximos anotadores por Marbella fueron Raúl Muñoz, máximo anotador con 42 puntos y Jorge Anane (16). Por el Xàtiva, los máximos anotadores fueron Guillem García (23), Héctor Sala (20), Pablo Pérez (20) y Lázaro Amorós (19) con un 67% de efectividad. Por el CV Xàtiva jugaron Pablo Pérez, Sergio Crespo, Héctor Sala, Ferran García, Guillem García, Lázaro Amorós, Jordi Escandell, Nicolás Herencia, Germán Llorens, Rubén Martínez, Sergio Peñalver, Pablo Climent, Pol Benlliure y Alejandro Ferrando. La próxima jornada, los de Xàtiva tendrán jornada de descanso.

En Primera División nacional femenina, el AHORA vóley Xàtiva ganaba en el Pabellón Romeral Consuelo Campoy de Molina de Segura (Murcia) por 0-3 contra el Grúas La Variante Molina Vóley. Las de Rafa Mora y Pablo Tatay se sacaron la espina de la derrota en Almería de la pasada semana, realizando un partido muy serio el pasado sábado. Las jugadoras fueron de menos a más, supieron sufrir, sobre todo en el primer set, ante un rival muy correoso en defensa que hay que reconocerle que pelearon sin descanso hasta el último punto del partido. Muy complicado el primer set, que transcurría bastante igualado en su primera mitad, las murcianas trabajaron a destajo en defensa y ataque y consiguieron una ventaja importante (17-12), obligando al tiempo muerto visitante. A pesar de la desventaja en el marcador, las de Xàtiva nunca se rindieron y fueron remontando poco a poco a base de coraje (20-18) y (20-20). Dos acciones positivas de Xàtiva rompieron la igualdad (20-22), obligando al segundo tiempo muerto local. Las setabenses ganaron por 21-25 en un momento clave del encuentro. La segunda manga tuvo un ritmo fuerte e intensidad defensiva por parte de ambos conjuntos, las de Xàtiva arriesgaron un poco más y fueron consolidando una ventaja que les permitió jugar con algo más de comodidad, encarando el final de set con todas las garantías (18-25) y colocándose en una posición muy favorable. El tercer set fue bastante parecido al segundo, con un tramo de igualdad hasta la primera mitad. Con 12-13 las murcianas solicitaron tiempo muerto, las de Xàtiva continuaron realizando su juego con intensas defensas y ataques efectivos que iban incrementando la ventaja en el marcador. Bien posicionadas en el campo, pese a las intensas defensas y ataques del equipo de Molina de Segura, que no dieron un solo balón por perdido, lo que se traducía en un conjunto de largas y emocionantes jugadas. Las setabenses cerraron por 18-25 y consiguieron los tres puntos. Destacar sobre todo el juego colectivo del Xàtiva. En la parcela atacante mencionar el trabajo de Taina Ferrer y Martina Ponzinibbio, máximas anotadoras, y en defensa el gran trabajo de Sandra Martínez. Por el CV Xàtiva jugaron Sandra Martínez, Taina Ferrer, Andrea Belaunzaran, Alison Quintin, Martina Ponzinibbio, Joaquina Ponzinibbio, Gloria Martínez, Iratxe Ortega, Adriana López, Carmen Pérez, Alejandra Bolinches, Mara Alcocel y Martina Valor. La próxima jornada, sábado 25 de octubre a las 17:00, las del CV Xàtiva reciben al CV Cártama de Málaga en el Pabellón de Voleibol, otro gran reto para el equipo de Xàtiva.

Categorías base

Victoria en la primera división juvenil femenina del Ahora Vóley Xàtiva por 0-3 en la cancha del Alicante en un partido controlado por las setabenses. De nuevo ganaron con claridad los chicos del Xàtiva voleibol en la primera división junior masculino por 3-0 contra el Illa Grau de Castellón, en un partido muy competido. Doble jornada del Xàtiva voleibol juvenil femenino en la segunda división autonómica, el viernes ganaban por 3-0 al CV Sedaví y el domingo cedían en la cancha del CV Valencia por 3-1. Victoria del Xàtiva senior femenina de la segunda división autonómica por 3-0 contra el CV Ibi.

En los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, en la modalidad máxima de Iniciación al Rendimiento. Victorias en la primera división cadete femenina del Xàtiva por 3-0 contra el Arenas de Gandia. Ganaba también el Dental Carralero Xàtiva en la primera división infantil femenina por 3-0 al Arenas de Gandia. En la primera división cadete masculina, doble victoria del Xàtiva, que ganaba el sábado en Paterna por 2-3 en partido igualado, mientras que el domingo volvían a vencer por 3-0 al Mediterráneo de Castellón en un partido muy trabajado. Derrotas del Dental Carralero Infantil masculino por 0-3 contra el Mediterráneo y del Dental Carralero de la segunda división infantil femenina por 3-0 en Catarroja. Victoria del Xàtiva cadete femenino zonal que ganaba con claridad en Catarroja por 0-3.