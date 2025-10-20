Doce estudios optan a la redacción del proyecto y dirección de obras de la Facultad de Veterinaria de Ontinyent

Un total de doce estudios de arquitectura e ingeniería de diferentes puntos del Estado se han presentado al concurso público para la redacción del proyecto y dirección de las obras del futuro edificio departamental, aulario y hospital virtual de la Facultad de Veterinaria de la Universitat de València al Campus de Ontinyent.

El contrato parte de un presupuesto de 1 millón de euros y prevé un plazo de ejecución de cuatro meses.

Los estudios participantes proceden de ciudades como Sevilla, Madrid, Barcelona, València o Alicante, y acumulan experiencia en proyectos como el hospital para Nefrología y Transplante de riñón de Kuwait; el pabellón Ágora de València; el edificio departamental y anexos de la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense; el Campus Universitario El Cristo de Oviedo; el laboratorio del departamento de ciencia animal de la Universitat Politècnica de València o el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologia de Salamanca, entre otros.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacado que “la respuesta al concurso es una buena noticia alrededor del que va a ser un proyecto transformador para Ontinyent y para el sistema universitario valenciano, con una inversión histórica, fruto del trabajo conjunto entre la Generalitat, la Universitat de València, Caixa Ontinyent y el Ayuntamiento. El avance de este proyecto nos acerca cada vez más a la realidad de una Facultad que supone una apuesta estratégica para el futuro de Ontinyent y de la comarca”.

Inicio en el curso 2027-2028

Por su parte, el regidor de Territorio, Òscar Borrell, incide en “el carácter altamente especializado del proyecto, que integrará un edificio departamental, un aulario y un hospital virtual equipado con la tecnología más avanzada. Las instalaciones contarán con quirófanos para animales grandes y pequeños, laboratorios docentes y de investigación, aulas para grupos de 60 alumnos, despachos y espacios de trabajo colaborativo. Será una infraestructura pensada para ofrecer la mejor formación y favorecer la proyección profesional del alumnado”. Borrell recordaba igualmente que “vamos a trabajamos para que los tiempos se cumplan y para que el grado de Veterinaria pueda empezar a impartirse en el curso 2027-2028, tal como está previsto”.

La nueva Facultad de Veterinaria de Ontinyent se integrará en el Campus de la Universitat de València, que ya acoge los grados de ADE, Educación Infantil, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Enfermería y el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, así como el programa “La Nau Gran”. El futuro edificio, que se levantará a la parcela situada al número 57 de la avenida del Conde de Torrefiel, contará con siete plantas sobro rasante y una superficie de más de 2.000 metros cuadrados. El proyecto contempla espacios docentes, laboratorios, despachos, salas de reuniones y un hospital virtual que permitirá el desarrollo de prácticas formativas del alumnado en condiciones de alta especialización.