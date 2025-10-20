El Olímpic pierde por la mínima en l’Olleria, que lo adelanta ahora en la clasificación

El CD Olímpic de Xàtiva ha perdido por 1-0 en su visita a l’Olleria, en un encuentro igualado que se decidió en los instantes finales. Al término del partido, el entrenador del equipo de Xàtiva, José Manuel Rueda, reconocía que “la verdad es que fue un golpe muy duro, porque yo creo que hemos tenido ocasiones muy claras”. El Olímpic ha sumado su segunda derrota consecutiva como visitante.

Rueda explicó que en “la segunda parte hemos estado mejor que la primera, bastante mejor, con la idea un poco más clara”, aunque lamentó que “nos cuesta horrores finalizar la jugada, que acabe en gol”. También destacó que “sabemos cómo hacerle daño, lo hacemos una vez, pero ya el equipo parece que ya no quiere volver a hacerle daño otra vez por el mismo lado”, evidenciando la falta de continuidad ofensiva.

La derrota llegó en el tiempo añadido, con un gol de Marco pasado el minuto 90. Para Rueda es un aspecto que “no podemos dejar escapar, por lo menos el empate en el minuto 92, por no dejar votar un balón que viene del portero. Ha sido el que ha acabado en el córner y bueno, al final falló de marca”. Según ha resumido, “puedes jugar noventa y tantos minutos de puta madre, que en un error de concentración te cuesta el partido”.

Rueda también ha valorado el debut de Héctor Ósca, el sustituto de Noel, subrayando que “es un chico con mucha personalidad, que nos puede dar mucho a nivel ofensivo”. Sobre la apuesta táctica, sin un delantero centro fijo, ha explicado que “sí, buscábamos otro tipo de situaciones haciéndole dudar un poco a los centrales”.

En relación con la clasificación, ha admitido que “todo lo que no consiga en estos primeros partidos, luego a la larga lo puede echar de menos. Es una lástima porque habiendo ganado nos hubiéramos acercado a los primeros puestos”. Para preparar el próximo compromiso, Rueda ha confirmado que “no vamos a cambiar nada y haremos lo normal. Martes, jueves, viernes y sábado y jugaremos el domingo”. El partido ante el Novelda Unión se jugará a las 11.30 horas en La Murta.

El equipo de Xàtiva, tras la derrota, es décimo en la clasificación. Suma 7 puntos, dos menos que l’Olleria, que escala a la octava plaza y sobrepasa a los de Xàtiva en la clasificación. El Olímpic ha encajado siete goles, por cuatro marcados, uno de los peores registros del grupo, únicamente superado por el Benigànim (tres goles marcados) y el Carcaixent (1).

Benigànim, colista

El Benigànim se hunde en la clasificación, situándose colista del grupo, tras perder la pasada jornada en su visita al Novelda Unión por 2-1. Los locales se adelantaron con un temprano gol en el minuto 5, pero el Benigànim no se vino abajo y antes del descanso Karim marcaba para dejar el marcador provisional en empate 1-1. En los últimos minutos de la segunda parte, el Novelda conseguía la victoria con el segundo tanto. Tras la derrota, el Benigànim baja a la última plaza de la tabla, con solo 2 puntos, dos menos que el Carcaixent y el Calpe y tres menos que el Rayo Ibense, su próximo rival en la liga.