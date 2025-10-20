La polémica de las quemas agrícolas se reactiva en Ontinyent en un escenario de riesgo de incendios

Como ocurre cada año, el inicio del periodo de quemas agrícolas ha reactivado una recurrente controversia en Ontinyent, entre las quejas vecinales por la proliferación de humo y la contaminación. Este lunes, cuando la zona de la Vall d'Albaida se encontraba en nivel 2 de alerta por riesgo de incendios forestales, se han sucedido este tipo de prácticas pese a estar prohibidas hasta que el riesgo disminuya.

La regidora de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Ontinyent, Sayo Gandia, ha recordado por ello a la ciudadanía la importancia de respetar el calendario y de comprobar siempre el nivel de preemergencia antes de realizar cualquier quema agrícola, una práctica tradicional que continúa permitida, pero que "tiene que hacerse con responsabilidad y dentro de los márgenes que marca la normativa vigente". En este sentido, desde el consistorio se ha vuelto a insistir que, en días como este lunes, todas las quemas están prohibidas por el riesgo de incendio.

En este sentido, Sayo Gandia, ha explicado que es fundamental seguir las indicaciones oficiales y comprobar siempre el estado de preemergencia antes de encender ningún fuego, puesto que “antes de quemar hay que comprobar el nivel de preemergencia y actuar siempre de acuerdo con el Plan Local de Quemas de Ontinyent, para evitar sanciones y, sobre todo, para proteger nuestro entorno”. La regidora ha destacado que el incumplimiento de las restricciones puede derivar en multas importantes y ha recordado que, ante cualquier duda, la ciudadanía puede consultar la información actualizada al web del Ayuntamiento o al portal del 112 de la Generalitat Valenciana.

Gandia ha reiterado también que el Ayuntamiento ofrece alternativas sostenibles y gratuitas a la quema de restos vegetales, con el objetivo de avanzar hacia una gestión más respetuosa con el medio ambiente y con la salud de las personas. Entre estas opciones se encuentran la trituración in situ, la cesión temporal de trituradoras domésticas, la recogida de restos vegetales a través de los ecoparques o la práctica del autocompostaje. La regidora ha explicado el Ayuntamiento también dispone de trituradoras de menores dimensiones que pueden ser solicitadas para fincas con poca cantidad de restos, e incluso se puede gestionar el traslado de estos equipos desde el departamento de Medio Ambiente. En cuanto a los restos de jardinería, ha recordado que no está permitido quemarlas, puesto que se consideran un residuo y pueden gestionarse otras formas mucho más sostenibles.

Campaña sofre las quemas

Sayo Gandía ha explicado que, aunque quemar no es una práctica ilegal cuando se hace dentro del calendario y fuera de periodos de preemergencia, es esencial hacerlo correctamente y con todas las precauciones. “No se trata de criminalizar la quema agrícola, que forma parte de nuestra tradición, sino de concienciar. Si finalmente se tiene que quemar, hay que hacerlo bien, con responsabilidad, respetando el calendario y los niveles de riesgo. Pero lo más recomendable es optar por las alternativas sostenibles que ofrecemos, porque son beneficiosas para el medio ambiente y para todos”, ha remarcado.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que, ante situaciones de riesgo o casos en que se observe humo excesivo, los educadores ambientales y los agentes rurales colaboran para comprobar la situación y, si hace falta, dar aviso a la Policía Local o al Seprona, que son los cuerpos competentes en materia sancionadora. La responsable de Sostenibilidad ha explicado también que Ontinyent es uno de los municipios pioneros en ofrecer este tipo de alternativas, y que otros ayuntamientos ya se han interesado por el modelo implantado.

La regidora también ha puesto en valor las acciones de sensibilización que se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento. En el marco de los presupuestos participativos, una de las propuestas ganadoras fue la realización de una campaña sobre los efectos de las cremas y la difusión de alternativas más sostenibles, dentro de la cual se van difundieron videos con testigos de personas que explican las ventajas de no quemar y como estas prácticas mejoran la convivencia y el medio ambiente.

El PSPV pide que el problema "se afronte de manera real y eficaz"

Por su parte, el PSPV-PSOE de Ontinyent ha reclamado "una mayor inversión en políticas medioambientales y agrícolas" para "afrontar de manera real y eficaz la problemática de las quemas agrícolas y sus consecuencias sobre la salud y el medio ambiente".

Los socialistas aseguran que el actual contrato de triturado de residuos agrícolas "ha quedado completamente desfasado y ya no admite más ampliaciones legales ni técnicas", mientras que el nuevo contrato de recogida de residuos "solo contempla un día a la semana para la recogida del verde", algo que consideran “claramente insuficiente para dar respuesta a las necesidades del sector”.

El concejal socialista José Antonio Martínez ha pedido “una apuesta decidida por parte del Ayuntamiento y de la Generalitat para invertir en un modelo agrícola sostenible y saludable, que ofrezca alternativas reales a los agricultores y permita reducir progresivamente las quemas”.

En este sentido, el PSPV-PSOE propone la puesta en marcha de un plan municipal ‘Quemas Cero’, que incluya:

• La mejora y ampliación del servicio municipal de triturado in situ.

• La creación de una planta local de trituración y compostaje de restos vegetales.

• Ayudas y bonificaciones fiscales para los agricultores que apuesten por alternativas sostenibles.

• Y una campaña educativa y de salud pública bajo el lema “Las quemas de hoy provocan las enfermedades de mañana. Protejamos la salud, cuidemos nuestro campo, salvemos nuestro planeta.”

Además, los socialistas han felicitado al ontinyentí Pau Segura por su investigación sobre los efectos de las quemas agrícolas, destacando que “su trabajo pone de manifiesto la necesidad de actuar con coherencia y valentía ante un problema que afecta directamente a la salud de la ciudadanía”.

“No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras la contaminación aumenta. Hay que dejar atrás la indiferencia y apostar por la innovación y la inversión. Ontinyent puede y debe liderar un modelo agrícola más moderno, sostenible y saludable”, ha concluido Martínez.