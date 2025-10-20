El referente de la caza Rafael Insa será homenajeado en la Gala del Deporte de Ontinyent

El próximo 24 de octubre, el Teatro Echegaray acogerá la Gala del Deporte de Ontinyent, en la que el tirador local Rafael Insa recibirá un reconocimiento especial por parte de la Sociedad de Cazadores La Fontana, que celebra este año su centenario.

El homenaje pone en valor la dilatada trayectoria deportiva de Insa en las modalidades de recorridos de caza y compak sporting, donde se ha consolidado como uno de los referentes a nivel autonómico y nacional.

A lo largo de su carrera, Insa ha cosechado un amplio palmarés en competiciones oficiales. Solo este año, se ha proclamado campeón provincial y autonómico en recorridos de caza y compak sporting, campeón de España en compak, y tercer clasificado en el Campeonato de España de recorridos de caza.

Celebración del centenario

Este año, la Sociedad de Cazadores La Fontana celebra con orgullo su centenario, recordando la labor de sus fundadores, el esfuerzo de las diferentes juntas directivas y la participación de sus más de 600 socios, que a lo largo de estos cien años han trabajado por la conservación de las especies, el cuidado del entorno y la transmisión de la tradición cinegética.

La entidad se ha consolidado como una de las más numerosas de su ámbito de la Comunidad Valenciana , con más de 600 socios y un elevado número de licencias de caza y permisos de armas. Con motivo de la efeméride, se Sociedad La Fontana está estudiando la organización de diferentes actos conmemorativos, entre ellos una recepción oficial en el Ayuntamiento de Ontinyent, como reconocimiento institucional a la trayectoria de la sociedad y a la labor de sus socios a lo largo de un siglo.