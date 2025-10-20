Remodelación en el gobierno de Xàtiva: estos son los cambios anunciados por el alcalde

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha anunciado este lunes la primera remodelación de calado en el gobierno municipal, una vez superado el ecuador de la legislatura y con el calendario electoral acechando.

Los cambios articulados se centran en el grupo socialista, pero no implican la salida de ningún regidor, sino que se limitan a reorganizar la asignación de algunas tareas para dar un impulso a determinadas áreas de mucho peso que están requiriendo de más atención por parte del ejecutivo setabense. El decreto que va a firmar hoy mismo el alcalde libera a la segunda teniente de alcalde, Xelo Angulo, de tres de las delegaciones que venía gestionando hasta ahora: Bienestar Social y Régimen Interior y Personal serán asumidas por la quinta teniente de alcalde, Lena Baraza, mientras que la ponencia de Sanidad pasará a ser pilotada personalmente por Roger Cerdà, en un contexto marcado por los recortes sanitarios y las protestas por los malos datos del programa de cribado del cáncer de mama.

Xelo Angulo, que compagina su trabajo en el ayuntamiento con su escaño en las Corts y la presidencia del Fons Valencià per la Solidaritat, únicamente conservará las áreas de Cooperación Internacional y Seguridad Ciudadana. Este último ámbito ha cobrado especial relevancia recientemente entre los princpiales asuntos a debate en la ciudad. El ejecutivo reconoce que la seguridad es "clave" en la batalla política y quiere centrar más su atención en asegurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, frente a la estrategia de la oposición y de determinados sectores de intentar desgastar al gobierno municipal utilizando el incremento de la delincuencia como arma.

Por su parte, Lena Baraza mantendrá las competencias sobre Juventud, Ocupación y Vivienda que venía gestionando.

El alcalde ha vinculado los cambios con la necesidad de reforzar determinados ámbitos que están registrando una mayor carga de trabajo en el ayuntamiento y que se prevé que sigan copando la agenda en lo que resta de legislatura. "Se trata de redoblar esfuerzos y sumar cuántos más manos mejor al trabajo del equipo de gobierno", ha remarcado Cerdà.

El primer edil ha hecho hincapié en que el área de Seguridad "necesita una atención máxima" y en que su ejecutivo también quiere dar "un impulso" al nuevo contrato programa firmado con la Generalitat en materia de servicios sociales.

De igual forma, Cerdà considera que la Sanidad requiere "una mayor atención" desde "un gobierno progresista que cree en la sanidad pública desde el minuto cero". Cogiendo los mandos de esta delegación -en principio menor porque la competencia es autonómica- se espera que el ayuntamiento eleve el tono reivindicativo frente a la conselleria ante la necesidad de que cristalicen proyectos largamente demandados como el segundo centro de salud -cuya construcción debería reflejarse en el presupuesto de la Generalitat para 2026- o la ampliación y renovación del hospital Lluís Alcanyís. El alcalde también quiere reclamar una mejora en la atención primaria y especializada y que se garantice el personal sanitario necesario en la ciudad.

Elecciones a la vista

La remodelación del gobierno rezuma los ecos del ciclo electoral que se acerca. Xelo Angulo ha remarcado que el objetivo de los cambios es que el actual gobierno progresista "continúe en 2027". La también diputada ha incidido en su voluntad de tener más disponibilidad para su escaño en las Corts con la mirada puesta en "contribuir a un cambio para que vuelva la dignidad a las instituciones valencianas", después de calificar como "nefasta" la gestión de Carlos Mazón.

Angulo ha hecho un balance de las carteras que va a traspasar. La regidora ha destacado el gran incremento presupuestario y de personal en Bienestar Social en el marco de un "cambio de paradigma en el que los servicios sociales han pasado de ser meramente asistenciales y de emergencia a cumplir los derechos de las personas que requieren y necesitan un gobierno progresista". Angulo ha enumerado algunas medidas, como el desdoble de sedes, la creación de programas sociales innovadores o el inicio de las obras del largamente reivindicado centro de día. "El área de Bienestar Social requiere un nuevo impulso para avanzar. Esta ha sido una decisión consensuada por los tres, pero que ha tomado alcalde para seguir afrontando los retos pendientes", ha dicho la teniente de alcalde, que ha agradecido el trabajo de funcionarios y las asociaciones de la ciudad que han "ayudado a avanzar" con sus "reivindicaciones o haciendo propuestas".

En materia de Personal, Xelo Angulo ha indicado que se trata de una "palanca del ayuntamiento que requiere mucho trabajo y mano de izquierda". La edil ha agradecido el trabajo de los sindicatos y ha destacado los procesos de estabilización de 100 trabajadores que han permitido reducir la tasa de temporalidad. También se ha referido a su cesión del área de Sanidad: "Se trata de una competencia autonómica, pero viendo cómo funciona la conselleria, hay que poner pie en pared y nadie como el alcalde para impulsar determinadas políticas. Es el momento de un relevo para impulsar cuestiones en marcha pero que necesitan un empuje del propio alclade para hacerse realidad", ha ahondado.

Respecto a la delegación de Seguridad, Angulo ha acusado de la derecha y a la extrema de derecha de "intentar meter miedo en el imaginario colectivo" y ha dicho que su objetivo como regidora es "quitar miedo a la gente para que sigan confiando en las administraciones". "Trabajando la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía local coordinadamente hemos de ser capaces de contener la estrategia de derecha para desgastar a los políticos y que la gente siga confiando en su policía, siendo capaces de mejorar esa situación", ha incidido la teniente de alcalde, que ha hablado de la existencia de "sectores politizados" que están "intentando dar esa sensación de inseguridad".

Por su parte, Lena Baraza ha reconocido la labor de Xelo Angulo y su "solidaridad" al despegarse de una cartera como la de Bienestar Social, que ha pilotado desde hace una década. "Cojo la responsabilidad desde la tranquilidad de tener Xelo de compañera poder hacer el traspaso de información", ha destacado. Baraza también ha agradecido al alcalde su confianza, recordando que lleva 10 años como regidora y asegurando que tiene "la fuerza y el compromiso de poder responder a estas competencias".