Roger Cerdà denuncia los "recortes" de Sanidad en Xàtiva: "Nos dijeron que la avería del mamógrafo no iba a ser un obstáculo"

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha pasado a la ofensiva contra la Conselleria de Sanidad después de que se haya conocido que la capital de la Costera fue la localidad valenciana en la que un mayor porcentaje de mujeres se quedaron fuera del programa de cribado del cáncer de mama en 2024.

Durante su participación en el foro contra la despoblación organizado por el PSPV en Bicorp este fin de semana, Cerdà calificó de "inadmisibles" los retrasos en la citación de mujeres que se han registrado en el programa de cribado de la unidad de cáncer de mama del Centro de Especialidades, que ha atribuido a los "recortes en sanidad pública".

Cerdà aseguró que estos "recortes causan dolor y provocan enfermedades". "Hay que pensar en cuántas de las 10.000 mujeres que no fueron llamadas en 2024 (a participar en el cribado) han desarrollado cáncer de mama y podrían haber tenido una solución rápida", ha incidido el alcalde.

Roger Cerdà tildó de "excusa" la avería del mamógrafo de 6 meses esgrimida por la Conselleria de Sanidad para justificar que Xàtiva se situara el año pasado a la cola en citaciones para la prueba del cáncer de mama de toda la red pública de la Comunitat Valenciana. "Nos decían que no pasaba nada porque todas iban a suplirse con el mamógrafo de Ontinyent, pero ahora hemos visto que no ha sido así. Hay un 60% de mujeres a las que no se les ha invitado a tener ese servicio fundamental para su futuro y su salud. Esto se une al recorte en el presupuesto sanitario y a que no hay en este momento una inversión mínima para los equipos", apostilló Cerdà.

Consell de Salut

Este lunes, en una rueda de prensa en la que ha anunciado -entre otras cosas- que va a asumir la cartera municipal del área de Sanidad, el alcalde se ha reiterado en la misma afirmación: "Nos dijeron que la avería del aparato no iba a ser un obstáculo para el cribado". Cerdà se ha mostrado favorable a la petición trasladada por Xateba para que la problemática sea abordada en el Consell local de Salut. "Todo lo que sea transparencia e información es bienvenido", ha dicho. "Corresponde a los responsables del departamentos dar las máximas explicaciones y buscar soluciones, que me consta que si que se ha estado haciendo", ha ahondado.

El alcalde ha denunciado la merma de inversiones y de especialistas y ha recordado que los 17,4 millones de euros que el Consell del Botànic presupuestó en 2023 para ampliar y renovar el hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva se redujeron a 1 millón en 2024. En 2025 la partida desapareció de las cuentas autonómicas. Aunque el centro de salud II debería iniciarse este próximo año, Cerdà dice que el ayuntamiento estará muy pendiente porque, dentro de este marco de recortes, no lo ve "garantizado".

El viernes, la Conselleria de Sanidad atribuyó las demoras el programa de cribado del cáncer de mama a que el mamógrafo estaba obsoleto y aseguró que el porcentaje mujeres citadas en Xàtiva ha pasado del 40% al 82,9% tras su renovacio´n.