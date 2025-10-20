Rotglà i Corberà acoge una Ecotrobada de empresas y entidades comprometidas con el medio ambiente

Rotglà i Corberà se convertirá el próximo sábado en el epicentro empresarial "verde". La localidad de la Costera acoge este 25 de octubre la Ecotrobada 2025, una feria que convertirá el municipio en punto de encuentro para la ciudadanía, las empresas y las entidades comprometidas con el medio ambiente, la innovación y el empleo sostenible. La cita se desarrollará en la Plaça Constitució, de 10 a 18 horas.

Cartel de la Ecotrobada de Rotglà i Corberà. / Levante-EMV

Organizada por el Pacte Territorial Costera-Canal en colaboración con la Mancomunitat La Costera-Canal y el Ayuntamiento de Rotglà i Corberà, la jornada contará con un completo programa de actividades que van desde talleres medioambientales y de reciclaje hasta degustaciones gastronómicas y actuaciones culturales. Además, se han programado cuentacuentos, música en directo y una jornada familiar pensada para que personas de todas las edades puedan disfrutar y participar activamente.

Más allá de su carácter lúdico y de concienciación, la jornada se vincula directamente con el impulso al empleo verde. Las actividades de sensibilización y formación que ofrece la feria refuerzan la capacitación de la ciudadanía en ámbitos como la economía circular, la gestión de residuos o la agricultura sostenible, sectores con gran potencial de generación de puestos de trabajo en la comarca.

El presidente del Pacte Territorial, José Luis Gijón, que inaugurará el evento junto al alcalde de Rotglà i Corberà, Amador Climent, ha destacado que la Ecotrobada «es un ejemplo de cómo la sostenibilidad puede ser motor de empleo. Apostar por la innovación ecológica significa abrir nuevas oportunidades laborales para el presente y el futuro de nuestro territorio», ha resaltado Gijón.

Esta actuación se enmarca dentro de las ayudas EMPACE 2025-2026, subvencionadas por Labora–Servicio Valenciano de Empleo y Formación y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del programa Avalem Territori y cofinanciada por Fondos Europeos dentro del programa One Health Gov.