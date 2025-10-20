El valldalbaidí Arturo Roig se alza con el premio Arrocero del Futuro 2025 en el TastArròs de València

El cocinero de Benissoda Arturo Roig ha sido el ganador del Premio Arrocero del Futuro 2025 en el marco del TastArròs, evento organizado por la D.O. Arroz de València para rendir homenaje al arroz como símbolo de la identidad cultural valenciana. Además, Arturo Roig es el primer valenciano que consigue este reconocimiento en un concurso que este año celebraba su cuarta edición y en el que participaban siete cocineros menores de 40 años.

Arroz de Arturo Roig que se ha alzado con el premio en el TastArròs de València. / A Roig Viu

El arroz ganador, elaborado por Arturo Roig, propietario y jefe de cocina del restaurante A Roig Viu (Albaida), era un arroz con conejo, caracoles, perdiz, verduras (garrofó, judía y alcachofa) y setas de temporada de la Serra Mariola, para el cual eligió la variedad de arroz Albufera. “Para mí, el futuro es la tradición bien hecha”, expresaba el cocinero benisodano al presentar su arroz al jurado, directamente en la paella. “He elegido este arroz porque es honesto: representa lo que soy, mi origen y nuestro territorio, la huerta y el monte”, explicaba. Las verduras procedían del huerto propio con el que cuentan, cultivado por su tío abuelo Saoro Espí. “A Roig Viu es un proyecto que nace en 2022 del respeto por el territorio, el legado familiar y la artesanía. Por eso para el concurso quería hacer una paella valenciana como las que hago en el restaurante o para mis amigos, siempre con productos de temporada, y a golpe de corazón”, expresaba Roig.

Arturo Roig (Benissoda, 1992) comenzó a estudiar Agrónomos, pero pronto descubrió que su verdadera vocación era ir a los mercados y cocinar con el producto que encontraba diariamente en ellos. Tras realizar varios cursos en el Centro de Formación Profesional Altaviana o trabajar en el bar de su pueblo haciendo bocadillos y tapas, con 19 años dio el salto a la cocina profesional con una primera experiencia en El Baret de Miquel (Dénia) durante unos meses, de la mano de Miquel Ruiz. Con 20, se formó en el CdT de Gandia y después realizó sus prácticas en el Bar Restaurante El Palau de Albaida, donde desarrolló la cocina y dio sus primeros pasos en la sala como barman, presentándose incluso a campeonatos autonómicos. También realizó cursos de cocina en la Escuela Hofmann en Barcelona. En aquella época, trabajó en la arrocería barcelonesa Barraca, asesorada entonces por Xavier Pellicer.

Para continuar profundizando en el oficio, realizó cursos de panadería y briochería en el Gremi de Flequers de Barcelona y en la Radical Bartending School se formó en coctelería. Algunos veranos los pasaba en Mallorca, realizando la temporada en la partida de arroces en el Club Náutico Port de Pollença. A finales de 2014 volvió a casa porque en 2015 inició el proyecto del restaurante Paixixi en Ontinyent junto a su padre Josep Roig, que asumió el rol de gerente y gestor, que a día de hoy sigue ejerciendo. Paixixi pronto se convirtió en uno de los buques insignia gastronómicos de la zona, el cual ha marcado un antes y un después en la comarca de la Vall d´Albaida.

En 2018 y 2019 realizó temporadas en Ibiza, primero formando parte del equipo de Sergi Arola para desarrollar eventos en las islas y después como chef privado. En 2019 se fue durante varios meses a Los Ángeles a realizar diferentes aperturas y a trabajar como chef privado, lo que le llevó a realizar eventos en Suiza, Italia o Reino Unido. En 2020, en plena pandemia, creó el concepto Sushixi, ofreciendo el sushi de Paixixi take away, con carácter europeo y mediterráneo, marca con la cual llegó a abrir dos tiendas más en Alcoi y en l'Olleria. Tras esa etapa, franquició la propuesta, que meses después se pausó para desarrollarla en el futuro. Desde 2021, también gestiona Traca Bar, una animada barra de pintxos con esencia vasca, y la Cafetería Roma, el punto de encuentro por antonomasia en la plaza del pueblo, que debe su nombre a su creador, Antonio Roma, y que ahora es una cafetería tradicional de esmorzaret, picaeta y bocatas.

En junio de 2021 empezó a cocinar su proyecto más íntimo: A Roig Viu, que abrió un año después, en 2022. Actualmente, el restaurante albaidense está recomendado por la Guía Repsol y Arturo Roig fue elegido como una de las 5 promesas de la cocina valenciana 2025 por la Guía de los 55 mejores restaurantes de la Comunitat Valenciana de Levante-EMV. En octubre de 2025, ha conseguido el premio Arrocero del Futuro en el TastArròs de la D.O. Arroz de València.

A Roig Viu

Este restaurante de cocina valenciana estacional nació en 2022 como proyecto personal de Arturo Roig, que después de una década de trayectoria, decidió abrir su propio espacio gastronómico para compartir su manera de ver el mundo. A Roig Viu habita una antigua casa de pueblo con alma mediterránea situada en el centro de Albaida, diseñada por la interiorista Silvia García. Su propuesta gastronómica gira alrededor de las brasas, que son el centro neurálgico y conceptual de la cocina. El fuego refleja la personalidad del proyecto y la de su alma máter, Arturo Roig, que también confiere una gran importancia a la colaboración con productores locales y a la artesanía. Sobre las bases del recetario tradicional y los sabores de la cocina familiar, asienta un proyecto que se va consolidando con el paso de los años.