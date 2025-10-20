Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xàtiva bonificará con 100 € a las tres pancartas ganadoras del concurso del 25N

Este certamen, limitado hasta ahora a las AFAS de los centros educativos, se abre este año a colectivos, asociaciones, agrupaciones y a la ciudadanía en general

El ayuntamiento también convoca el XIX Concurso de Carteles y el XIX Concurso de Dibujo

Participantes en una Marcha del 25N con carteles contra la violencia machista, en una edición pasada.

Participantes en una Marcha del 25N con carteles contra la violencia machista, en una edición pasada. / Perales Iborra

Lluis Cebriá

Xàtiva

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebrará el próximo 25 de noviembre, el Ayuntamiento de Xàtiva ha convocado una nueva edición de sus concursos anuales de sensibilización, una iniciativa que se desarrolla de forma ininterrumpida desde el año 2006.

Se convocan el XIX Concurso de Carteles, el XIX Concurso de Dibujo y el X Concurso de Pancartas, con el objetivo de promover la igualdad, la convivencia y la prevención de la violencia de género a través de la participación creativa y reflexiva de la ciudadanía. Las bases y toda la información sobre los concursos pueden consultarse en la página web municipal del Ayuntamiento de Xàtiva, dentro del apartado Mujer y el subapartado Concursos y Subvenciones.

Cartel del Concurs de Pancartes del 25N en Xàtiva.

Cartel del Concurs de Pancartes del 25N en Xàtiva. / Levante-EMV

Entre las principales novedades de esta edición, destaca la ampliación de la participación en el Concurso de Pancartas, que ya no estará limitada a las AFAS de los centros educativos. A partir de este año, podrán participar todos los centros educativos, colectivos, asociaciones, agrupaciones y también la ciudadanía a título individual, siempre que participen activamente en la próxima Marcha del 25N.

Bases del Concurs de Cartells del 25N en Xàtiva.

Bases del Concurs de Cartells del 25N en Xàtiva. / Levante-EMV

Además, se ha incrementado la dotación de los premios, estableciéndose tres galardones principales de 100 euros cada uno en bonos culturales para las pancartas ganadoras. Estas pancartas deberán presentarse el mismo 25 de noviembre en la puerta del Ayuntamiento de Xàtiva, justo antes de la salida de la marcha, donde el jurado valorará todas las propuestas y se hará entrega de los tres premios.

Cartel del Concurs de Dibuix del 25N en Xàtiva.

Cartel del Concurs de Dibuix del 25N en Xàtiva. / Levante-EMV

En cuanto a los otros concursos, la fecha límite para presentar los trabajos del Concurso de Carteles y del Concurso de Dibujo será el 7 de noviembre de 2025, debiendo entregarse en la Casa de les Dones. Al Concurso de Carteles podrá presentarse el alumnado de ESO y Bachillerato de los institutos de Xàtiva, y se otorgarán tres premios de 300, 200 y 100 euros, respectivamente. Por su parte, al Concurso de Dibujo podrá presentarse el alumnado de Primaria, y se establecerán dos premios por cada curso de 1º a 6º de Primaria, cada uno dotado con un lote de libros valorado en 50 euros.

