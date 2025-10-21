Alumnos de FP de Vallada se plantan y no van a clase tras un mes sin profesor para hacer prácticas

Ha pasado un mes desde el inicio del curso y las quejas por la tardanza de la Conselleria de Educación en cubrir determinados puestos docentes se suceden en distintos centros de la Costera. A la incertidumbre por la falta de diversos educadores de Infantil se suma ahora la protesta de un grupo de alumnos de Formación Profesional (FP) que cursa el Grado Medio de Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (TEGU) en el instituto de Vallada.

Estos estudiantes no están pudiendo realizar las prácticas contempladas en la formación del ciclo por el retraso en la incorporación de un profesional experto en actividades físicas y deportivas que tiene que ser contratado por la conselleria. El puesto, de 7 horas semanales, ha quedado vacante en las dos primeras adjudicaciones ordinarias y el pasado viernes se volvió a ofertar en un proceso extraordinario para plazas de "difícil cobertura".

Pero los afectados de primer curso han dicho basta y este lunes decidieron plantarse delante del centro y no entrar en clase a modo de protesta para visibilizar la situación. "Nos dijeron que el día 10 o 15 de octubre vendría el profesor, pero estamos a 20 y seguimos igual. Vamos a clase, adelantamos teoría pero siempre acabamos dando prácticamente lo mismo. Estamos yendo para nada", expone uno de los alumnos a este diario.

En primero del Grado Medio de Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre son una veintena de estudiantes inscritos. El programa del ciclo confiere una gran relevancia (por motivos obvios) a la parte práctica, pero en el instituto carecen de una información precisa de la conselleria sobre cuándo llegará el anhelado profesor experto, que impartiría tres asignaturas en primero. En segundo hay matriculados otros 30 alumnos que también se ven afectados por la vacante.

"Nos hemos gastado dinero en material y equipamiento. Nos piden que aportemos una bicicleta, una mochila, ropa específica, un casco de senderismo... Y de momento todavía no hemos utilizado nada", relata otro de los estudiantes que participó en la protesta de ayer ante el IES de Vallada.

Proceso extraordinario

Desde la Conselleria de Educación recalcan que el puesto de profesor experto en actividades deportivas no se cubrió en las dos primeras adjudicaciones ordinarias, por lo que se ha ofertado el 17 de octubre para una adjudicación de difícil cobertura. Este proceso extraordinario incluye la posibilidad de que, en caso de que ningún integrante de la bolsa solicite la plaza, el centro pueda proponer a una persona que se incluirá en la bolsa en último lugar y será "contratada de inmediato", según explican fuentes del departamento autonómico.

Aunque anteriormente eran los propios centros los que contrataban anualmente a estos profesionales, este año la administración autonómica ha cambiado el procedimiento con el objetivo de hacerlo más limpio y transparente. Sin embargo, la tramitación administrativa se ha retrasado más de la cuenta y hay otros institutos valencianos en la misma situación que el de Vallada, esperando a que llegue el personal asignado.

"Nos han ido dando diferentes plazos, el último fue el 15 de octubre. Se hizo una primera incorporación de estos profesores el 1 de octubre y sí contamos con ellos en otro ciclo", apuntan desde el IES. Al margen del citado especialista, que aporta a los estudiantes la mirada del sector productivo y se encarga de impartir una parte de la enseñanza, siempre hay un profesor de secundaria a cargo del alumnado del Grado Medio de FP. En el caso del ciclo de Guía en el Medio Natural, el especialista enseña habilidades en campos como la bicicleta o las maniobras con cuerdas.