El CN Xàtiva estrena la Liga Infantil y Mayores con seis podios

El Club Natació Xàtiva disputó el pasado fin de semana la primera jornada de la Liga Infantil y Mayores, en la que se estrenó esta temporada con seis podios. La competición se celebró en la piscina municipal cubierta de Petrer, en la que participaron 192 nadadores de 10 clubes de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV). Los nadadores del CN Xàtiva realizaron una gran actuación, logrando subir al podio en seis ocasiones.

En esta primera competición de la Liga Infantil y Mayores destacó el tercer puesto de Asier Sendra en la prueba de los 200 metros braza, con un tiempo de 2'52''61; Rebeca Ferrer logró la primera posición en la prueba de 400 m libres, con un registro de 4´47”63; y en los 50 metros espalda, Rebeca fue tercera con un crono de 34”51. También destacó la tercera posición de Andrea Soriano en los 100 mariposa, con 1'17”87, mientras que en la prueba de 100 metros estilos fue segunda con un tiempo de 1'13”08. Bea Descals quedó primera en los 100 m estilos, con un crono de 1'12”62.

En esta primera jornada de la liga también compitieron, en categoría infantil, los nadadores setabenses Pablo Oltra, Fausto Revert, Carlos Tormo, Pablo Sanchis, Sergio Márquez, Laia González, Mia Vidal, Mar García, Mar Ferrero y Joana Moragues. En categoría junior compitieron, además de Andrea Soriano, Rebeca Ferrer y Asier Sendra, que subieron al podio, los nadadores del CN Xàtiva Ithais Sanchis, Anas Klil, David Micó, Roger Arnau, Jordi Gimeno y Ferran Marco. En categoría sub-20 participaron, además de Bea Descals, Guillem y Andreu Casesnoves.

En esta primera competición de la Liga Infantil y de Mayores, los nadadores que participaron iniciaron los controles para conseguir las marcas mínimas para los campeonatos autonómicos y nacionales.