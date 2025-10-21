La final del MiL Descobreix 2025 reúne en el CCX a jóvenes talentos de todo el Estado

Xàtiva acogerá este sábado 25 de octubre (18 horas) la final del VIII Certamen de Jóvenes Cantautores y Cantautoras Ciudad de Xàtiva «MiL Descobreix 2025», que tendrá lugar en el Centre Cultural Xàtiva (CCX). El acto, que estará conducido por la filóloga y presentadora Sènia Mulayali, ofrecerá las actuaciones de las cinco personas finalistas seleccionadas por el jurado, junto con la actuación de la artista invitada Abril y, finalmente, la interpretación de la persona ganadora antes de la entrega de premios.

Las finalistas de esta edición proceden de distintos puntos del territorio y representan una gran variedad de estilos y sensibilidades. En la categoría en catalán participarán Eva Soriano, de Lleida y de 14 años, con la canción «El nen valent»; Bausen, nombre artístico de Jordi Segrelles, de Benigànim y de 33 años, con «Libèl·lules»; y Lara Albero, de València y de 30 años, con «Baix del Montgó». Por otra parte, en la categoría en otras lenguas, actuarán Yolan Postigo, de Málaga y de 25 años, con «Las cuatro estaciones», y Ana Falcon, de Gran Canaria y de 22 años, con «Algún trocito de mi».

El jurado de esta edición está formado por figuras reconocidas de la música y la cultura como la cantante Àngels Vidal, la escritora Maria Josep Juan, la música y musicóloga Sonia Soro, la directora de la Escola de Música La Nova de Xàtiva Victòria Ferrando y el periodista, crítico literario y musical y escritor Xavier Aliaga. La presidencia del jurado recae en Alfred Boluda Perucho, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Xàtiva.

2.700 euros en premios

El certamen otorga un total de 2.700 euros en premios repartidos en diferentes categorías: el Premio Al Vent a la mejor canción en catalán, dotado con 1.000 euros; el Premio Veles e Vents a la mejor canción en otras lenguas, también con 1.000 euros; el Premio Especial del Público, con 300 euros; el Premio a la mejor letra, con 200 euros; y el Premio a la mejor música, con 200 euros.

La final del MiL Descobreix 2025 se consolida así como una cita destacada en el calendario cultural de la ciudad y una plataforma para dar visibilidad a jóvenes talentos emergentes de la canción de autor. El acto es de entrada libre hasta completar el aforo.