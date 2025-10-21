Helenistas de Ontinyent participan en el décimo aniversario de la Comunidad Griega de Alacant

Una delegación de helenistas de Ontinyent, formada por el profesor doctor Robert Revert, traductor de Eurípides, y el profesor del IES Jaume I de Ontinyent Francisco Valero, asistieron este pasado lunes, 20 de octubre, a los actos del décimo aniversario de la Comunidad Griega de Alacant. Revert y Valero fueron invitados a asistir a los actos celebrados en la sede de la Casa Mediterráneo, en Alacant, una institución pública dependiente del Ministerio de Exteriores, la Unión Europea y otras instituciones públicas.

Acto del décimo aniversario de la Comunidad Griega de Alacant con el grupo de helenistas de Ontinyent. / Levante-EMV

El acto contó con la presencia de la delegada de la Embajada de la República Helénica en Madrid, los cónsules honorarios de València y Alacant, el presidente de Casa Mediterráneo y del “Metropolitas” de la iglesia ortodoxa griega en España y Portugal. El acto del aniversario incluyó un concierto de piano y canto de música tradicional griega, una exposición de artistas plásticos griegos y un cóctel.

Actuación musical durante el aniversario de la Comunidad Griega de Alacant. / Levante-EMV

El presidente de la Comunidad Griega de Alacant, Konstantinos Mitrou, y el Cónsul Honorario de Grecia en València, Theofilos Margellos, agradecieron la presencia de helenistas de Ontinyent, que les entregaron a los representantes griegos un obsequio gentileza del Departament de Tèxtil del IES Jaume I de Ontinyent, que consistió en una bolsa con los logotipos del centro educativo y de la comunidad griega hermanada por el Helenismo.

Décimo aniversario de la Comunidad Griega de Alacant, en el que ha participado el grupo helenista de Ontinyent. / Levante-EMV

El IES Jaume I de Ontinyent tiene un gran vínculo con Grecia, ya que el instituto es un gran embajador de la lengua y la cultura griega, contando con un importante grupo de helenistas, impulsado desde el Departament de Llengües Clàssiques por el profesor Francisco Valero. El Jaume I fomenta el estudio y el conocimiento de la cultura griega con la participación de estudiantes en certámenes, concursos, premios y actividades vinculadas con esta cultura. Alumnos del centro han participado en la celebración del Día Mundial de la Lengua Griega en la Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de València-Saïdia, el instituto también ha participado en la celebración de la Fiesta Nacional de Grecia en València y, además, el centro educativo ontinyentí ha impulsado un proyecto educativo con otro centro de Chipre para analizar textos clásicos a partir de la lengua griega. Esta importante vinculación del IES Jaume I con la lengua y la cultura griega ha motivado que Ontinyent se postule como sede de un futuro congreso de helenistas que contempla realizar el Consulado de Grecia en València.