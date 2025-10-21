Helenistas de Ontinyent participan en el décimo aniversario de la Comunidad Griega de Alacant
El profesor-doctor Robert Revert, traductor de Eurípides, y el profesor del IES Jaume I Francisco Valero fueron invitados a los actos del aniversario celebrado en la Casa Mediterráneo con la asistencia de representantes griegos en España
R. T.
Una delegación de helenistas de Ontinyent, formada por el profesor doctor Robert Revert, traductor de Eurípides, y el profesor del IES Jaume I de Ontinyent Francisco Valero, asistieron este pasado lunes, 20 de octubre, a los actos del décimo aniversario de la Comunidad Griega de Alacant. Revert y Valero fueron invitados a asistir a los actos celebrados en la sede de la Casa Mediterráneo, en Alacant, una institución pública dependiente del Ministerio de Exteriores, la Unión Europea y otras instituciones públicas.
El acto contó con la presencia de la delegada de la Embajada de la República Helénica en Madrid, los cónsules honorarios de València y Alacant, el presidente de Casa Mediterráneo y del “Metropolitas” de la iglesia ortodoxa griega en España y Portugal. El acto del aniversario incluyó un concierto de piano y canto de música tradicional griega, una exposición de artistas plásticos griegos y un cóctel.
El presidente de la Comunidad Griega de Alacant, Konstantinos Mitrou, y el Cónsul Honorario de Grecia en València, Theofilos Margellos, agradecieron la presencia de helenistas de Ontinyent, que les entregaron a los representantes griegos un obsequio gentileza del Departament de Tèxtil del IES Jaume I de Ontinyent, que consistió en una bolsa con los logotipos del centro educativo y de la comunidad griega hermanada por el Helenismo.
El IES Jaume I de Ontinyent tiene un gran vínculo con Grecia, ya que el instituto es un gran embajador de la lengua y la cultura griega, contando con un importante grupo de helenistas, impulsado desde el Departament de Llengües Clàssiques por el profesor Francisco Valero. El Jaume I fomenta el estudio y el conocimiento de la cultura griega con la participación de estudiantes en certámenes, concursos, premios y actividades vinculadas con esta cultura. Alumnos del centro han participado en la celebración del Día Mundial de la Lengua Griega en la Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de València-Saïdia, el instituto también ha participado en la celebración de la Fiesta Nacional de Grecia en València y, además, el centro educativo ontinyentí ha impulsado un proyecto educativo con otro centro de Chipre para analizar textos clásicos a partir de la lengua griega. Esta importante vinculación del IES Jaume I con la lengua y la cultura griega ha motivado que Ontinyent se postule como sede de un futuro congreso de helenistas que contempla realizar el Consulado de Grecia en València.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cresta del Ágora que nunca fue (ni será): 11 millones abandonados en el viejo cauce
- Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
- Hallan muerto dentro de un contenedor de basuras al exmarido de la alcaldesa de Almassora
- La jueza de la dana afirma que los barrancos Horteta y Gallego ya provocaron 'muertes por ahogamiento' antes del Cecopi
- Dolor en Patraix por el fallecimiento de la fallera mayor del 50A de la falla Humanista Mariner
- La venta de entradas de la Oreja de Van Gogh en el Roig Arena se retrasa
- Las lluvias auguran una campaña de setas histórica