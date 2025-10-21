Juan Estevan y Maje Sánchez se proclaman campeones del Ciclocross de Aiacor

Los ciclistas Juan Estevan y Maje Sánchez se proclamaron campeones de una nueva edición del Ciclocross de Aiacor, tercera prueba puntuable para el Memorial Pascual Momparler, que reunió a 500 ciclistas este pasado domingo en la pedanía de Canals. Estevan realizó un bonito duelo ante Adrián Aranda en la prueba estrella de la jornada, que fue finalmente para el ciclista del Villar del Arzobispo, con 10 segundos de ventaja sobre el de Alzira. Asier Ortega, de Xàtiva, logró clasificarse en la cuarta posición de la general. El XXII Ciclocross de Aiacor fue la tercera prueba en el calendario de la Challenge de Ciclocross de la Comunitat Valenciana.

Un grupo de ciclistas en el Ciclocross de Aiacor, el pasado domingo. / Levante-EMV

La representación comarcal estuvo presente en varias categorías, como la juvenil, donde el moixentí Borja Ferrandiz terminó quinto; Alberto Manzano, del Genovés, fue sexto y el canalense Andreu Quintanilla fue decimosegundo. En cadetes, el ontinyentí Aitor Selva se clasificó decimoquinto, mientras que el ciclista de la Penya La Forca de Aiacor Andreu Sansaloni terminó en decimoséptima posición. En las categorías de escuelas destacó el tercer puesto de Andreu Beneyto y Enzo Vallés, de La Forca, en las categorías de principiantes y promesas.

La competición de ciclocross continúa y este próximo domingo la carrera se traslada a la vecina localidad de l'Énova.

Sofía Rodríguez, tercera en Portugal

La ciclista de Ontinyent Sofía Rodríguez finalizó tercera en la prueba de ciclocross de Melgaço (Portugal), una carrera de la máxima categoría C1 solo superada por la Copa del Mundo de Benidorm en toda la península ibérica.

Rodríguez tuvo que ceder nuevamente ante su compañera en el equipo Nesta-MMR Lucía González que se encuentra en un gran estado de forma. La asturiana fue primera, con un tiempo de 50:44; seguida de Sara Cueto, segunda a 1:27 de la ganadora; y Sofía Rodríguez, tercera, a 2:32 de González.