La poesía de Gonzalo Viñes inspirada en el "paraíso" de Xàtiva

El pasado jueves tuvo lugar la segunda conferencia del ciclo organizado por el Ayuntamiento de Xàtiva y la Associació d’Amics de la Costera, para rendir tributo a las múltiples facetas intelectuales desarrolladas en la capital de la Costera por el sacerdote y humanista Gonzalo Viñes.

En esta ocasión, el ponente invitado fue Antonio López Quiles, profesor de la Universitat de València y doctor en historia de la lengua en la iglesia valenciana, autor de diversas obras, como: el càntich Novell de Corella, o literatura i espiritualitat, entre otras muchas, cuyo discurso estuvo dedicado a glosar la obra poética de Gonzalo Viñes.

Una obra intimista que permaneció en la memoria de la familia, cuyos poemas se divulgaban a través del Obrero Setabense, semanario del que sería director, o de la participación en los certámenes literarios dels Jocs Florals. Recordó Anna Martí, su sobrina, que fue un valencianista, amigo de Carles Salvador, que luchó por la conversión del valenciano en lengua de cultura siguiendo las Normas de Castelló de 1932, donde defendió la lengua del Reino, como una variante dialectal del catalán. Una poesía que siempre declamó Anna en su niñez, en recuerdo de Viñes, y que su família siempre resguardó para preservarla del olvido, y que solían recopilar para regalar a familiares y amigos.

Humanista del siglo XX

El profesor López definió a Viñes como un humanista del siglo XX, redactor de una poesía vitalista siempre muy vinculada al peso histórico de la ciutad de Xàtiva, y a la evocación de sus parajes naturales, lo que fue determinante en su obra creativa. Una poesía bella, rítmica, y con un gran dominio de la palabra. Evocó el conferenciante numerosos ejemplos como la primera estrofa del poema de la Terreta, con la que tituló su ponencia “…per forts gegants que, desvetlats, guarnien el teu cercat”, con la que consiguió Viñes ganar los Juegos Florales de 1934, y en la que mezclaba naturaleza con elementos de la cultura clásica, o de la devoción hacia la Vírgen María. En otras ocasiones, dedicaba sus poemas a elementos naturales del entorno setabense com en parlament a les muntanyes, o cançò de les aigües.

Desarrolló una poesía inspirada en el paraíso de Xàtiva, en opinión del autor, inspirada en sus paisajes y topografía, entornos urbanos, con simbolismo religioso donde la devoción de lo litúrgico se integraba con lo cotidiano, con referencias y peso del pasado, en la que utiliza un léxico valenciano normativo, de cuidada métrica, y gusto por la palabra culta, que lo convierten en todo un esteta de la belleza poética.