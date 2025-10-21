El PP de Xàtiva dice que el Centre Raimon será "elitista" y costará "más de 1 millón al año"

El Partido Popular de Xàtiva ha vuelto a la carga contra el Centre Raimon d’Activitats Culturals (CRAC). Este martes, los populares han criticado que el alcalde Roger Cerdà "pretende destinar más de un millón de euros al año al funcionamiento" del complejo, según el informe de consultoría encargado por la Fundació Raimon i Annalisa, entidad que gestionará la parte rehabilitada del antiguo convento de Santa Clara que alojará el espacio y de la que forman parte la Generalitat, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Xàtiva.

Según el PP, el documento revela que el nuevo centro cultural requerirá una plantilla de siete empleados fijos con un coste anual de 368.000 euros, más 153.000 euros para la atención al público y 150.000 euros adicionales para exposiciones, lo que sitúa el gasto de funcionamiento por encima del medio millón de euros al año antes de abrir sus puertas.

“Mientras Xàtiva carece de un plan de vivienda y los barrios siguen abandonados, el PSOE se gasta medio millón anual en un centro para mayor gloria de Raimon”, ha afirmado el portavoz popular Marcos Sanchis.

El PP pone el foco en que los estatutos de la Fundació Raimon i Annalisa otorgan a los fundadores, Raimon Pelegero y Annalisa Corti, el derecho de veto en las decisiones del Patronato. "En dicho Patronato participan también el alcalde de Xàtiva, el presidente de la Diputación y el presidente de la Generalitat, pero ninguno podrá imponer una decisión si los fundadores se oponen", dicen los populares.

“Roger Cerdà ha entregado un convento público a una fundación privada donde Raimon tiene poder de veto. Es decir, el Ayuntamiento paga, la Generalitat paga, la Diputación paga… pero quien decide es Raimon”, insiste Sanchis.

El portavoz popular añade que “se rompe el principio de control público sobre un bien municipal y se consagra un modelo de gestión opaco, personalista y contrario al interés general.”

El informe detalla exposiciones de arte contemporáneo de grandes coleccionistas —Bancaixa, Fundación Mediterráneo, Inelcom o Cal Cego— con presupuestos de hasta 77.500 euros por muestra, lo que, según el PP, "convierte al CRAC en un espacio elitista, desconectado de la cultura local y alejado de las prioridades de Xàtiva".

“Ni una sola línea sobre artistas locales, asociaciones culturales o participación vecinal. Todo se ha hecho de espaldas a la ciudad”, afirma Sanchis.

El estudio calcula unos ingresos anuales por venta de entradas de apenas 92.000 euros, frente a unos costes que superan el millón anual, lo que, en palabras del PP, demuestra que “el CRAC nacerá subvencionado eternamente con dinero público”.

Los populares critican que el PSOE destine recursos millonarios al CRAC "mientras los barrios históricos siguen con calles degradadas, tuberías de fibrocemento y falta de inversión en vivienda, limpieza o seguridad". “Roger Cerdà gestiona de espaldas a los vecinos. Invierte en un museo privado mientras Xàtiva pierde subvenciones y oportunidades”, denuncia el portavoz popular. Marcos Sanchis ha querido dejar claro que el PP “no se opone a la cultura ni al reconocimiento a Raimon, pero sí a que se haga a costa del dinero de todos y bajo el control exclusivo del propio beneficiario”.

“Cultura sí, pero con control público, transparencia y sentido común. Lo que no puede ser es que el PSOE monte un museo para Raimon donde él tenga la última palabra”, apostilla el portavoz del Partido Popular.

Prioridades equivocadas

Por su parte, el equipo de gobierno de Xàtiva ha acusado al PP de "retorcer los argumentos todo lo que puede y más con tal de justificar lo injustificable, que no es otra cosa que su aislamiento en esta cuestión". "El PP de Xàtiva está en contra del proyecto del CRAC, un proyecto singular que proyectará Xàtiva hacia el exterior y la situará como un referente cultural de primer orden, al tiempo que recupera un edificio patrimonial que fue abandonado por los anteriores gobiernos del PP de los que Marco A. Sanchis formó parte".

"Un proyecto, además, en el que participan la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia, instituciones encabezadas actualmente por el Partido Popular", recuerdan desde el ejecutivo local, para a continuación sentenciar: "La obstinación y la manía persecutoria de algunos representantes del PP de Xàtiva respecto al hijo predilecto de la ciudad es palmaria y no puede disimularse manipulando y mintiendo a la ciudadanía."