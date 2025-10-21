El programa emocional Reto celebra su 10º aniversario con una jornada especial en el colegio de Alfarrasí

Este año se cumplen diez años desde que el programa emocional RETO, impulsado por Eva Solaz, comenzó a transformar la educación emocional en la Comunitat Valenciana. Para conmemorar esta importante fecha, el CEIP Doctor Borràs abrirá sus puertas el próximo 24 de octubre, brindando la oportunidad a docentes y equipos educativos de conocer el impacto que ha tenido este programa en la vida de sus alumnos.

El CEIP Doctor Borràs, ubicado en el corazón de Alfarrasí, ha estado implementando el programa RETO durante tres años consecutivos. La institución educativa, que alberga a un centenar de alumnos desde los dos años hasta 6º de primaria, se ha convertido en un referente en la enseñanza de la inteligencia emocional. “El CEIP Doctor Borràs es un modelo ejemplar a seguir; su compromiso y dedicación a proporcionar un entorno emocionalmente seguro para sus alumnos son dignos de reconocimiento”, comenta Eva Solaz, promotora del programa.

En un contexto social donde los índices de suicidio entre adolescentes y jóvenes han alcanzado cifras alarmantes, la necesidad de contar con herramientas adecuadas para abordar los problemas emocionales de los niños y niñas se vuelve más crucial que nunca. “Los centros educativos deben estar preparados para ofrecer respuestas emocionales a sus alumnos. Es nuestra responsabilidad preparar a las futuras generaciones para afrontar sus desafíos emocionales”, añade Jordi Estellés, director del centro educativo.

La jornada del 24 de octubre comenzará a las 9:45 horas, donde directores y equipos de orientación de diversos municipios de la Vall de Albaida, La Safor, La Costera, así como de áreas más alejadas como Marina Baja y Horta Sud, se reunirán en el CEIP Doctor Borràs. Este evento no solo celebrará el décimo aniversario del programa, sino que también permitirá a los asistentes visualizar los proyectos y espacios especialmente diseñados para fomentar el desarrollo emocional de los estudiantes.

A lo largo de la mañana, se llevarán a cabo diversas actividades y presentaciones, donde se mostrará cómo se integra el programa RETO en la metodología del centro y los beneficios que ha proporcionado a sus alumnos. La jornada será una excelente ocasión para que otros educadores y profesionales del ámbito educativo conozcan de primera mano cómo estas prácticas pueden ser aplicadas en sus respectivos centros educativos.

Charla de Begoña Ibarrola

El cierre de la celebración tendrá lugar a las 18:00 horas en la Casa de la Cultura de Alfarrasí con una conferencia abierta a toda la comunidad, impartida por la reconocida psicóloga Begoña Ibarrola. Esta charla se centrará en la importancia de las emociones en el entorno escolar, abordando aspectos fundamentales sobre cómo gestionar y canalizar las emociones en los niños y adolescentes para prevenir problemas futuros.

Este evento no solo representa la celebración de una década de esfuerzo y dedicación en favor del bienestar emocional de los menores, sino también una invitación a reflexionar sobre la importancia de integrar la educación emocional en todos los niveles del sistema educativo. La valiosa experiencia del CEIP Doctor Borràs y el trabajo de Eva Solaz con el programa RETO son un poderoso recordatorio de que la educación no debe limitarse al ámbito académico, sino que debe abrazar la totalidad del desarrollo humano.

La jornada en Alfarrasí es una clara demostración de que, juntos, padres, educadores y profesionales pueden hacer una diferencia significativa en la vida de los niños, proporcionándoles las herramientas necesarias para navegar por los retos emocionales de la vida actual. La comunidad educativa está llamada a unirse en este viaje hacia un futuro más esperanzador, donde cada niño y niña pueda florecer y prosperar en su bienestar emocional.