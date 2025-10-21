Los Roders regresan a la Llosa de Ranes con un desfile de contrabandistas y una feria modernista
Del 7 al 9 de noviembre, la nueva edición de la Fira de Roders devolverá la localidad a la época de los bandoleros
El espíritu y la historia de los antiguos bandoleros vuelve a las calles de la Llosa de Ranes con una nueva edición de la Fira de Roders, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre. Espectáculos, exposiciones, desfiles, talleres, música, juegos infantiles, encuentros y muchas más sorpresas, se ha preparado una gran variedad de propuestas para todos los públicos que combinan historia, tradición y entretenimiento.
Este año, la feria llega con nuevos atractivos y la celebración de una Fira Modernista, a cargo de la Fragua de Vulcano, que estará abierta el sábado 8 de noviembre durante toda la jornada y el domingo 9 de noviembre durante la mañana. Dentro de los actos organizados, se ha programado un gran desfile de comparsas Contrabandistas, con la participación de grupos de diferentes municipios. La Entrada de Contrabandistas tendrá lugar la tarde del día 8. El domingo 9 de noviembre, en la calle Jaume I se celebrará la primera concentración de motos Vespa y Lambretta.
El Ayuntamiento de Llosa de Ranes organizó en el año 2022 la I Fira de Roders, la primera feria de estas características que se hizo en la Comunitat Valenciana. El año pasado, la feria, con toda la programación organizada, se decidió suspender ante la dramática situación que se vivía en gran número de pueblos valencianos a consecuencia de la trágica dana del 29 de octubre. Cada año, el ayuntamiento ha ido ampliando las actividades que se incluyen en la feria. Durante el siglo XIX, la Llosa de Ranes tuvo roders muy conocidos, como Micalet Mas, Antoni Navalón o Josep Sanç.
Próximamente, el ayuntamiento anunciará toda la programación de la feria, que "regresa con más fuerza, con nuevas propuestas, que harán de esta edición una experiencia donde revivir leyendas y secretos de los roders".
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan muerto dentro de un contenedor de basuras al exmarido de la alcaldesa de Almassora
- La cresta del Ágora que nunca fue (ni será): 11 millones abandonados en el viejo cauce
- Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
- El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
- La jueza de la dana afirma que los barrancos Horteta y Gallego ya provocaron 'muertes por ahogamiento' antes del Cecopi
- Dolor en Patraix por el fallecimiento de la fallera mayor del 50A de la falla Humanista Mariner
- La venta de entradas de la Oreja de Van Gogh en el Roig Arena se retrasa