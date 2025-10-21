Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Roders regresan a la Llosa de Ranes con un desfile de contrabandistas y una feria modernista

Del 7 al 9 de noviembre, la nueva edición de la Fira de Roders devolverá la localidad a la época de los bandoleros

Cartel de la Fira de Roders que se celebra en la Llosa de Ranes en noviembre.

Cartel de la Fira de Roders que se celebra en la Llosa de Ranes en noviembre. / Levante-EMV

Lluis Cebriá

La Llosa de Ranes

El espíritu y la historia de los antiguos bandoleros vuelve a las calles de la Llosa de Ranes con una nueva edición de la Fira de Roders, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre. Espectáculos, exposiciones, desfiles, talleres, música, juegos infantiles, encuentros y muchas más sorpresas, se ha preparado una gran variedad de propuestas para todos los públicos que combinan historia, tradición y entretenimiento.

Cartel de la Fira de Roders de 2025 que se celebrará en la Llosa de Ranes.

Cartel de la Fira de Roders de 2025 que se celebrará en la Llosa de Ranes. / Levante-EMV

Este año, la feria llega con nuevos atractivos y la celebración de una Fira Modernista, a cargo de la Fragua de Vulcano, que estará abierta el sábado 8 de noviembre durante toda la jornada y el domingo 9 de noviembre durante la mañana. Dentro de los actos organizados, se ha programado un gran desfile de comparsas Contrabandistas, con la participación de grupos de diferentes municipios. La Entrada de Contrabandistas tendrá lugar la tarde del día 8. El domingo 9 de noviembre, en la calle Jaume I se celebrará la primera concentración de motos Vespa y Lambretta.

El Ayuntamiento de Llosa de Ranes organizó en el año 2022 la I Fira de Roders, la primera feria de estas características que se hizo en la Comunitat Valenciana. El año pasado, la feria, con toda la programación organizada, se decidió suspender ante la dramática situación que se vivía en gran número de pueblos valencianos a consecuencia de la trágica dana del 29 de octubre. Cada año, el ayuntamiento ha ido ampliando las actividades que se incluyen en la feria. Durante el siglo XIX, la Llosa de Ranes tuvo roders muy conocidos, como Micalet Mas, Antoni Navalón o Josep Sanç.

Próximamente, el ayuntamiento anunciará toda la programación de la feria, que "regresa con más fuerza, con nuevas propuestas, que harán de esta edición una experiencia donde revivir leyendas y secretos de los roders".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hallan muerto dentro de un contenedor de basuras al exmarido de la alcaldesa de Almassora
  2. La cresta del Ágora que nunca fue (ni será): 11 millones abandonados en el viejo cauce
  3. Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
  4. Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
  5. El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
  6. La jueza de la dana afirma que los barrancos Horteta y Gallego ya provocaron 'muertes por ahogamiento' antes del Cecopi
  7. Dolor en Patraix por el fallecimiento de la fallera mayor del 50A de la falla Humanista Mariner
  8. La venta de entradas de la Oreja de Van Gogh en el Roig Arena se retrasa

Los Roders regresan a la Llosa de Ranes con un desfile de contrabandistas y una feria modernista

Los Roders regresan a la Llosa de Ranes con un desfile de contrabandistas y una feria modernista

La final del MiL Descobreix 2025 reúne en el CCX a jóvenes talentos de todo el Estado

La final del MiL Descobreix 2025 reúne en el CCX a jóvenes talentos de todo el Estado

Xàtiva homenajeará a Antonio Machado en la conmemoración del Día Internacional de las Bibliotecas

Xàtiva homenajeará a Antonio Machado en la conmemoración del Día Internacional de las Bibliotecas

El CN Xàtiva estrena la Liga Infantil y Mayores con seis podios

El CN Xàtiva estrena la Liga Infantil y Mayores con seis podios

La poesia de Gonzalo Viñes inspirada en el “paradís” de Xàtiva

La poesia de Gonzalo Viñes inspirada en el “paradís” de Xàtiva

Juan Estevan y Maje Sánchez se proclaman campeones del Ciclocross de Aiacor

Juan Estevan y Maje Sánchez se proclaman campeones del Ciclocross de Aiacor

El programa emocional Reto celebra su 10º aniversario con una jornada especial en el colegio de Alfarrasí

El programa emocional Reto celebra su 10º aniversario con una jornada especial en el colegio de Alfarrasí

Helenistas de Ontinyent participan en el décimo aniversario de la Comunidad Griega de Alacant

Helenistas de Ontinyent participan en el décimo aniversario de la Comunidad Griega de Alacant
Tracking Pixel Contents