Los Roders regresan a la Llosa de Ranes con un desfile de contrabandistas y una feria modernista

El espíritu y la historia de los antiguos bandoleros vuelve a las calles de la Llosa de Ranes con una nueva edición de la Fira de Roders, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre. Espectáculos, exposiciones, desfiles, talleres, música, juegos infantiles, encuentros y muchas más sorpresas, se ha preparado una gran variedad de propuestas para todos los públicos que combinan historia, tradición y entretenimiento.

Cartel de la Fira de Roders de 2025 que se celebrará en la Llosa de Ranes. / Levante-EMV

Este año, la feria llega con nuevos atractivos y la celebración de una Fira Modernista, a cargo de la Fragua de Vulcano, que estará abierta el sábado 8 de noviembre durante toda la jornada y el domingo 9 de noviembre durante la mañana. Dentro de los actos organizados, se ha programado un gran desfile de comparsas Contrabandistas, con la participación de grupos de diferentes municipios. La Entrada de Contrabandistas tendrá lugar la tarde del día 8. El domingo 9 de noviembre, en la calle Jaume I se celebrará la primera concentración de motos Vespa y Lambretta.

El Ayuntamiento de Llosa de Ranes organizó en el año 2022 la I Fira de Roders, la primera feria de estas características que se hizo en la Comunitat Valenciana. El año pasado, la feria, con toda la programación organizada, se decidió suspender ante la dramática situación que se vivía en gran número de pueblos valencianos a consecuencia de la trágica dana del 29 de octubre. Cada año, el ayuntamiento ha ido ampliando las actividades que se incluyen en la feria. Durante el siglo XIX, la Llosa de Ranes tuvo roders muy conocidos, como Micalet Mas, Antoni Navalón o Josep Sanç.

Próximamente, el ayuntamiento anunciará toda la programación de la feria, que "regresa con más fuerza, con nuevas propuestas, que harán de esta edición una experiencia donde revivir leyendas y secretos de los roders".