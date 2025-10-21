Som Rurals concede 1,1 millones de euros a 22 proyectos de empresas agroalimentarias y de servicios básicos

El Grup d'Acció Local Som Rurals, entidad colaboradora de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca aprobó el 20 de octubre de 2025 la propuesta de subvenciones correspondientes al primer periodo de concesión de ayudas previstas en la intervención 7119.02 Leader del Plan estratégico de la PEC 2023-2027 en la Comunitat Valenciana, “Ayuda para la ejecución de las operaciones conforme a las Estrategias de Desarrollo Local Participativo”.

En este primer periodo de concesión abierto entre el 15 de mayo y el 15 de junio de 2025, se presentaron 44 solicitudes de ayuda, 27 proyectos productivos presentados por promotores privados (personas físicas, microempresas y pymes) y 17 no productivos presentados por parte de entidades públicas para la creación o mejora de servicios básicos e infraestructuras locales.

Cartel de Som Rurals para la concesión de ayudas a proyectos rurales. / Levante-EMV

Los proyectos presentados se distribuyen por todo el territorio Leader: La Font de la Figuera, Fontanars dels Alforins, Bocairent, Barxeta, Guadasséquies, Beniatjar, Bèlgida, Otos, el Ràfol de Salem, Salem, Montitxelvo, Quatretonda, Benicolet, Llutxent, Llocnou de Sant Jeroni, Potries, Rafelcofer, l'Alqueria de la Comtessa y Simat de la Valldigna.

Las 27 solicitudes privadas son: 2 proyectos de creación de empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales; 4 proyectos de creación de microempresas (nuevos autónomos) no agrarias («Ticket Rural»); 12 de mejora en empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales; y 9 propuestas de creación de empresas o inversiones en empresas dedicadas a la industria agroalimentaria, para la transformación o comercialización de productos agrícolas. Los 20 proyectos productivos subvencionados suponen una inversión total de casi 1.800.000 euros y más de 950.000 euros de subvención.

También se han subvencionado 2 proyectos no productivos por un importe de casi 250.000 euros de inversión con una ayuda de 200.000 euros. El resto de proyectos subvencionables, con un importe de más de 800.000 euros de inversión y 600.000 euros de ayuda solicitada, han quedado sin subvención por falta de dotación presupuestaria, pudiendo volver a presentarlos en el siguiente periodo de concesión.

Desde Som Rurals recuerdan que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de abril de 2026 y comprende 3 periodos de concesión, que serán: el primero, ya cerrado, del 15 de junio de 2025; el segundo periodo, del 30 de noviembre de 2025; y el tercero, el 30 de abril de 2026. El importe de las ayudas es del 65% de la inversión subvencionable, con una subvención máxima de 100.000 euros.

El Ticket Rural contempla, para municipios en riesgo de despoblamiento, hasta 19.000 euros por persona beneficiaria; y para el resto de municipios, hasta 17.000 euros persona beneficiaria. Estas ayudas podrán solicitarlas personas físicas, microempresas, pymes, entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, que realizan las inversiones subvencionadas en alguno de los 41 municipios del territorio Leader Som Rurals formado por 14 localidades de la Safor (Ador, Alfauir, Almiserà, l’Alqueria de la Comtessa, Barx, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Castellonet de la Conquesta, Llocnou de Sant Jeroni, Palmera, Potries, Rafelcofer, Ròtova y Simat de la Valldigna), 25 de la Vall d'Albaida (Atzeneta d’Albaida, Alfarrasí, Aielo de Rugat, Bèlgida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Benissoda, Benissuera, Bocairent, Bufali, Carrícola, Quatretonda, Fontanars dels Alforins, Guadasséquies, Llutxent, Montitxelvo, Otos, El Palomar, Pinet, el Ràfol de Salem, Rugat, Salem, Sempere y Terrateig) y 2 de la Costera (Barxeta y la Font de la Figuera).