Las tres comarcas pierden 64 empresas en un trimestre

El movimiento empresarial deja un balance negativo en la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida en el tercer trimestre de este año, con la pérdida de 64 empresas inscritas en la Seguridad Social en el conjunto de las tres comarcas, respecto al trimestre anterior. La Costera es la comarca con mayor descenso en números absolutos, con 29 mercantiles menos que en el segundo trimestre del año (-1,4%), lo que la sitúa, por primera vez este año, por debajo de umbral de las 2.000 (1.987). El mayor descenso porcentual lo registra la Canal de Navarrés, con -2,4% y 9 empresas menos que en el trimestre anterior, situándose en 360 mercantiles inscritas. La Vall d’Albaida pierde 26 empresas (-1%), con un total de 2.682. El balance anual deja mejores datos, ya que solo la Vall reduce el número de mercantiles en la Seguridad Social, con 12 menos que en el tercer trimestre de 2024 (-0,4). La Costera gana tres empresas (+0,2%) y la Canal mantiene las mismas.

Las pequeñas empresas, con menos de 10 trabajadores, son las que más acusan los datos negativos. En la Canal, las 9 empresas que pierde el territorio en el tercer trimestre son de este tamaño, que se reducen ahora a 308. Respecto al mismo trimestre del año pasado, son 3 menos. En la Costera, el dato trimestral arroja 25 pequeñas empresas menos, pasando de 1.721 a 1.696, aunque son tres más que en 2024. En la Vall, el descenso es de 5 empresas, pasando de 2.214 a 2.209, pero son dos más que en 2024. En esta comarca, el mayor descenso se produce en empresas con entre 10 y 49 trabajadores, que bajan en 24 en el tercer trimestre de este año (de 423 a 399). El balance anual también es negativo, con 13 mercantiles menos de este tamaño. En la Costera, son 7 menos que en el trimestre anterior (254), pero mantiene el dato del año pasado, mientras que la Canal mantiene las 41 del trimestre anterior y gana 2 respecto al tercer trimestre de 2024.

Las empresas entre 50 y 249 trabajadores se incrementan en 3 tanto en la Costera como en la Vall d’Albaida, que suben a 34 y 70, respectivamente, mientras que la Canal mantiene las 10 que tenía. Los tres territorios se sitúan con menos de 5 grandes empresas, mercantiles con 250 o más empleados.

Sectores de actividad

Las empresas del sector servicios ceden peso en la Costera y la Canal, pero ganan en la Vall. La primera comarca reduce en el tercer trimestre en 18 las mercantiles de servicios, totalizando 1.371; y en la Canal hay 12 menos, con un total de 243. Por contra, en la Vall se han creado diez empresas del sector servicios, llegando a las 1.749 en el tercer trimestre. En esta comarca, el sector con mayores pérdidas es el de la agricultura, donde se reducen en 19 las mercantiles (101). En industria, son 9 mercantiles menos (589) y en construcción, 8 menos (243). La Costera pierde 7 empresas agrícolas, totalizando 113, y 5 en construcción (223), pero hay una más en el sector industrial (280). En la Canal se han inscrito en la Seguridad Social tres nuevas empresas de construcción, incrementándose hasta las 44, y mantiene las 25 agrícolas y las 48 del sector industrial.

Xàtiva y Ontinyent

Una de cal y otra de arena para las dos grandes cabeceras del territorio. Mientras la capital de la Costera reduce el número de mercantiles, en la de la Vall aumentan. Xàtiva cierra el tercer trimestre con 961 empresas, 8 menos que en el trimestre anterior, aunque son 5 más que en 2024, lo que sitúa a la ciudad de la Costera con la mejor variación porcentual respecto al año pasado de los tres territorios. En el balance anual, Xàtiva aumenta un 0,5% las empresas en la Seguridad Social, un porcentaje superior a ciudades como Benidorm, Cullera, Alzira, Vila-real, Alcoi o Gandia, entre otras. Por su parte, Ontinyent pierde 3 empresas en el último año (-0,3%), pero en el balance trimestral gana 3 mercantiles, pasando de 1.108 a 1.111 mercantiles. El sector servicios es el que mayor peso cede en Xàtiva, con 6 empresas menos, pero la ciudad mantiene las 78 industrias. Ontinyent incorpora 6 firmas del sector servicios pero pierde 2 en industria (180). Enguera cuenta con 131 empresas, una más que en el trimestre anterior, que gana en el área de servicios, que llega a 88 mercantiles.

En la Costera, l’Alcúdia de Crespins reduce en 9 las empresas, bajando a 115; Canals tiene tres más que en el trimestre anterior, llegando a 296; y en Moixent hay una más, 150 en total. En la Vall, Agullent y Albaida inscriben tres empresas más cada municipio, con 118 y 205, respectivamente; y en l’Olleria hay una más, 241. Por contra, Aielo de Malferit pierde 13 empresas, bajando hasta las 141; en Benigànim hay 7 menos (132); y en Bocairent una menos (147). En la Canal, todas las poblaciones, excepto Enguera, que suma tres más y Bicorp que mantiene las 12 empresas, pierden empresas.